ASSE fortalece la salud en el litoral: Paysandú ya cuenta con nuevo tomógrafo de última generación

Casos traumáticos y urgencias.

Seguimientos oncológicos.

Diagnóstico de patologías cerebrovasculares.

Eficiencia y reducción de costos

Uno de los puntos más destacados por las autoridades fue la optimización de recursos. Con este dispositivo en funcionamiento, el hospital podrá:

Reducir drásticamente los tiempos de espera.

Bajar la dependencia de servicios privados , fortaleciendo la complementariedad con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM).

Evitar traslados innecesarios de pacientes hacia la capital.

"No estamos hablando solo de equipos o edificios, sino de personas, de usuarios que esperan respuestas y de trabajadores que sostienen el sistema", afirmó Danza.

Plan Nacional de Equipamiento de ASSE

Este es el sexto tomógrafo instalado en el actual período de gestión, sumándose a los ya operativos en Salto, Soriano, Montevideo, Colonia y el INOT. El plan de fortalecimiento tecnológico de ASSE continuará en los próximos meses con nuevas instalaciones previstas en Rocha y Las Piedras.

Reapertura en Chapicuy

En el marco de la recorrida por el departamento, las autoridades también concretaron la reapertura de la policlínica de Chapicuy, reforzando la atención primaria en las zonas rurales y asegurando la cercanía del sistema de salud con los vecinos de las localidades más pequeñas.