Asumió Lustemberg y apuntó a mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud

Además, dijo que la estrategia del Ministerio está enfocada en reducir desigualdades, siguiendo con los lineamientos del programa y que esto se hará trabajando en conjunto con otros ministerios y organizaciones.

“No puede ser que como Estado no logremos ser más eficientes. Con una gestión coordinada y una planificación seria y sostenida, sabemos que ante problemas complejos, debemos anteponer soluciones transversales", sostuvo la ministra, para quienes los problemas de la salud deben ser vistos como parte de las políticas de Estado, con búsquedas de consenso.

“Tenemos claro cuáles son los principios que sustentan nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud y cuáles son las estrategias para avanzar en su fortalecimiento. Debemos profundizar el cambio de modelo de atención, avanzar en un modelo de gestión que priorice la profesionalidad de que tienen a su cargo la gestión, tanto en prestadores públicos como privados. Con una participación social fuerte y real, y analizar el modelo de financiamiento, sin modificar la estructura, pero sí introduciendo cambios en la distribución, en los controles", dijo Lustemberg.

Tres grupos de prioridades

“Seguiremos una rigurosa planificación”, aseguró. En esa línea, sostuvo que se trabajará en mejorar la gestión interna de la cartera y que "aborde las temáticas de forma transversal".

En su discurso, Lustemberg habló sobre "tres grandes grupos de prioridades". En estos, mencionó la atención en salud mental, incluyendo el consumo problemático de sustancias.

"Además, todos los aspectos relacionados con la vigilancia en salud, tanto las enfermedades transmisibles como las enfermedades nominadas no transmisibles y sus factores de riesgo, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y otras", dijo.

También habló del abordaje sobre la discapacidad y la rehabilitación, así como "fomentar un envejecimiento saludable". "Todas las áreas programáticas, con una mirada de trayectoria de vida, desde el embarazo, hasta el final de la vida, con un enfoque de respeto y garantizar los derechos en salud sexual y reproductiva, como garante de los derechos humanos", dijo.

Lustemberg hizo énfasis en el abordaje hacia las infancias y adolescencias: "Sería impensable que hoy no hagamos mención a la prioridad que tiene para este Ministerio, y para el presidente de la República y todo el gabinete presente acá, abordar y reglamentar la ley de garantías hacia la primera infancia, infancia y adolescencia".

Luego se refirió a hacer énfasis a la atención primaria de salud y que haya "medidas y acciones concretas" para que sea efectivo.

"La atención debe ser de forma oportuna, de acuerdo con las necesidades percibidas y no percibidas de las personas y asegurando la continuidad de la atención. El proceso de atención no debe caracterizarse de largas esperas y tiempos que no se ajustan a los requerimientos de cada persona", dijo.

También se comprometió a mejorar el acceso a prestaciones y medicamentos.

"No puede ocurrir que los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud no tengan acceso por barreras vinculadas a los precios de procedimientos y medicamentos, a una atención básica de calidad", remarcó.

La ministra volvió a referirse al Sistema Nacional Integrado de Salud y aseguró que los "desvela la sostenibilidad de los prestadores de salud".

Además, sostuvo que habrá un teléfono abierto para los usuarios, con "escucha real y respuestas adecuadas".

"Vamos a trabajar indudablemente para fortalecer a todos los eslabones del sistema de salud, pero pondremos especial énfasis en que la administración de servicios de salud del Estado fortalezcan sus roles y competencias esenciales como el prestador público del Sistema Integrado de Salud más grande", dijo.

"La salud es más que un sistema. Es más que las redes de atención. La salud es un derecho a vivir con dignidad, y eso se construye con tres cosas: con decisiones políticas, con recursos y con las personas, con cuadros técnicos y políticos, que sean los mejores en su área, porque no merecemos menos que eso, sino lo mejor", afirmó hacia el final del discurso.