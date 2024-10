Atento Ojeda, habló Lucía Brocal: "No tengo por qué soportar que nadie me trate de psicópata"

Y de despachó: “Yo no tengo por qué soportar que nadie, pero menos un candidato a la Presidencia, me trate a mí de psicópata”.

Al ser el “candidato de la salud mental y el bienestar animal”, siguió Brocal, “hay que estar preparado, no alcanza con repetir frases hechas y realizar spots. El periodista pregunta, el político responde. Si las preguntas no les gustan, no me den más entrevistas y menos voy a dejar de compartir las entrevistas que hago”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DobleClick995/status/1847237693761065326&partner=&hide_thread=false "Yo no tengo porque soportar que nadie me trate a mí de psicopata, yo soy una periodista, yo pregunto".



"Si mis preguntas incomodan esa no es mi responsabilidad yo estoy haciendo mi trabajo".



@luciabrocal pic.twitter.com/ZamE0kg6eL — DobleClick (@DobleClick995) October 18, 2024

Tema cerrado

En esa misma intervención radial, Brocal también contó que el presidenciable colorado le pidió disculpas por el ¿arrebato?

“Volvió a repetir sus disculpas, luego lo hizo en Twitter y dijo ‘mala mía’. A veces hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno puede decir cosas muy graves, muy hirientes y después… bueno, mala mía”, relató Brocal.

“Está bien, yo entiendo que la gente se equivoca, yo también me equivoco y yo le acepté las disculpas y es un tema que está cerrado”, concluyó.

Luego contó que Ojeda la llamó tras su comentario y le pidió disculpas, a lo que Brocal le respondió que había quedado “sorprendida” con lo que había dicho el candidato. “Volvió a repetir sus disculpas, luego lo hizo en Twitter y dijo ‘mala mía’. A veces hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno puede decir cosas muy graves, muy hirientes y después… bueno, mala mía”, añadió la conductora.

"Me tienen podrido", dijo Ojeda

En Sarandí la periodista Ana María Mizrahi le preguntó por la entrevista realizada por Brocal en el programa de radio Doble Click (Del Sol), en la que el colorado afirmó que conocía a la chica que aparecía en la campaña que denuncia como falsa.

“No voy a dar más explicaciones hoy del tema, me tienen podrido, me cansaron”, dijo, en referencia a la joven de origen estadounidense que apareció en el video denunciado públicamente por el presidenciable como parte de una campaña de fake news orquestada por el frenteamplista Yamandú Orsi.

Para el presidenciable es “evidente” que “el video está buscando un golpe electoral directo". “Yo no voy a permitir más que me usen a nadie de alrededor mío ni de mi vida privada para pegarme, ya está”, sumó.

“A mí todo lo que quieran. Ahora, que me adjudiquen determinada calidad de relación, porque que me digan que es mi prometida, que le di un anillo el martes. Este año nada más me sindicaron tres novias”, cuestionó.

Ojeda también planteó que tomará sus decisiones de pareja “personalmente”. “Ahora, si me van a escrachar a cada novia me van a condenar a morir soltero, señores, les digo ya”, valoró.