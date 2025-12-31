El Poder Ejecutivo ha oficializado este martes, mediante decreto, la actualización de las tarifas de los combustibles que entrarán en vigor a partir de la madrugada de este jueves. La medida establece una reducción en los precios de la nafta Súper 95 y el gasoil, mientras que el supergás mantendrá su valor actual.
Buen comienzo de año
Baja la nafta y el gasoil: el supergás se estabiliza luego de incrementos en el gobierno de Lacalle Pou
