Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política nafta | gasoil | Lacalle Pou

Buen comienzo de año

Baja la nafta y el gasoil: el supergás se estabiliza luego de incrementos en el gobierno de Lacalle Pou

El gobierno anunció que a partir del jueves 1 de enero de 2026 se harán efectivos los ajustes en el precio de los combustibles.

Gobierno baja el precio de los combustibles.&nbsp;

Gobierno baja el precio de los combustibles. 

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Poder Ejecutivo ha oficializado este martes, mediante decreto, la actualización de las tarifas de los combustibles que entrarán en vigor a partir de la madrugada de este jueves. La medida establece una reducción en los precios de la nafta Súper 95 y el gasoil, mientras que el supergás mantendrá su valor actual.

Cabe destacar que este valor se estabiliza tras un periodo de incrementos significativos; según datos publicados por Caras y Caretas, el costo de la garrafa subió un 89% durante la administración anterior, pasando de $610 a los actuales $ 1.150.

Detalles de la actualización de precios

Tras analizar los informes técnicos de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), el Gobierno definió el siguiente esquema de precios:

  • Nafta Súper 95: El precio por litro se reduce en $ 0,23, pasando a costar $ 77,79.

  • Gasoil: Experimenta una baja de $ 0,87, situando su valor en $ 48,9 por litro.

  • Supergás: No presenta variaciones en su costo. El precio por kilo se mantiene en $ 88,46, por lo que la garrafa de 13 kilos seguirá comercializándose a $ 1.150.

Vigencia y metodología

Esta nueva estructura tarifaria tendrá una vigencia de dos meses, proporcionando previsibilidad a los consumidores y al sector productivo. La decisión se enmarca en la política de revisión periódica que busca alinear los precios locales con las referencias internacionales y los costos técnicos evaluados por los organismos competentes.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar