Mundo

¿Reelección?

Lula lidera la intención de voto y Flávio Bolsonaro se consolida como principal rival

La encuesta ubica a Lula Da Silva como favorito para octubre y lo muestra ganador ante todos los candidatos de la derecha, incluido Flavio Bolsonaro.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, encabeza la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de octubre, según una encuesta difundida esta semana por la consultora Quaest.

 RT
El presidente de Brasil, Lula da Silva, encabeza la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de octubre, según una encuesta difundida esta semana por la consultora Quaest. El sondeo ubica en segundo lugar al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado.

Lula se impone en todos los escenarios

De acuerdo con el estudio, Lula se impone en todos los escenarios de primera vuelta evaluados. En el más amplio, que incluye a los principales nombres mencionados hasta ahora, el mandatario obtiene un 36 % de apoyo, seguido por Flávio Bolsonaro con el 23 %. Más atrás aparecen el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (9 %), quien ya descartó ser candidato; el gobernador de Paraná, Ratinho Jr. (7 %); y el de Minas Gerais, Romeu Zema (2 %).

Falvio Bolsonaro heredero

La encuesta, la primera realizada por Quaest en 2026, consolida a Flávio Bolsonaro como la principal referencia del bolsonarismo tras ser designado por su padre como su representante político. En una carta enviada desde prisión, Jair Bolsonaro sostuvo que su hijo encarna la continuidad de su proyecto y el “camino hacia la prosperidad” para el país.

En una eventual segunda vuelta, Lula también se impondría a todos los candidatos de derecha, incluido Flávio Bolsonaro, con un 45 % de los votos frente al 38 % del senador. Los resultados son similares a los registrados en diciembre pasado. El sondeo se realizó entre el 8 y el 11 de enero, mediante 2.004 entrevistas presenciales a brasileños mayores de 16 años, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

