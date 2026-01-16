Lula lidera la intención de voto y Flávio Bolsonaro se consolida como principal rival

De acuerdo con el estudio, Lula se impone en todos los escenarios de primera vuelta evaluados. En el más amplio, que incluye a los principales nombres mencionados hasta ahora, el mandatario obtiene un 36 % de apoyo, seguido por Flávio Bolsonaro con el 23 %. Más atrás aparecen el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (9 %), quien ya descartó ser candidato; el gobernador de Paraná, Ratinho Jr. (7 %); y el de Minas Gerais, Romeu Zema (2 %).

Falvio Bolsonaro heredero

La encuesta, la primera realizada por Quaest en 2026, consolida a Flávio Bolsonaro como la principal referencia del bolsonarismo tras ser designado por su padre como su representante político. En una carta enviada desde prisión, Jair Bolsonaro sostuvo que su hijo encarna la continuidad de su proyecto y el “camino hacia la prosperidad” para el país.

En una eventual segunda vuelta, Lula también se impondría a todos los candidatos de derecha, incluido Flávio Bolsonaro, con un 45 % de los votos frente al 38 % del senador. Los resultados son similares a los registrados en diciembre pasado. El sondeo se realizó entre el 8 y el 11 de enero, mediante 2.004 entrevistas presenciales a brasileños mayores de 16 años, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.