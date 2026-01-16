Carolina Cosse desmintió información falsa que circuló en redes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CosseCarolina/status/2011966745855041558&partner=&hide_thread=false Absoluta falta de rigor @portalmvd



(No soy yo) pic.twitter.com/eHbw0myUWN — Carolina Cosse (@CosseCarolina) January 16, 2026

Ignacio Álvarez también reclamó

Tras el desmentido público, el medio involucrado corrigió la nota original y publicó una nueva versión cerca de las 21:24 del miércoles. El nuevo título señalaba: «Nacho Álvarez recreó a Cosse con IA y posteó una foto en el lanzamiento de su libro». En esa actualización se aclaraba que la mujer que aparecía en la imagen había sido identificada inicialmente como la vicepresidenta, pero que en realidad se trataba de una persona generada con inteligencia artificial.

Sin embargo, la rectificación tampoco fue correcta. Ignacio Álvarez salió a desmentir esa segunda versión y cuestionó duramente al medio por no haber chequeado la información antes de publicarla. «Ché, los de Montevideo Portal tienen mi número. Podrían chequear, no? Porque le erraron por dos!», escribió el periodista, acompañando el mensaje con una captura de pantalla en la que se veían las dos publicaciones de la controversia.

Ché, los de Montevideo Portal tienen mi número. Podrían chequear, no? Porque le erraron por dos! pic.twitter.com/9tBYAQX29L — ignacio alvarez (@igalvar71) January 16, 2026

Álvarez también ironizó sobre la situación al compartir el desmentido de Cosse: «No me rompás el corazón», escribió.

Finalmente, ambas publicaciones del medio fueron eliminadas, aunque continuaban apareciendo listadas en algunos resultados de búsqueda, lo que prolongó la confusión entre los usuarios.