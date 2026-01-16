Hacete socio para acceder a este contenido

Política Carolina Cosse | Ignacio Álvarez |

"Falta de rigor"

Carolina Cosse desmintió información falsa que circuló en redes

Una información aseguró que Carolina Cosse estuvo en un evento en Punta del Este. La vicepresidenta salió al cruce en redes.

Carolina Cosse desmintió publicación

Por Redacción de Caras y Caretas

En las últimas horas comenzó a circular una información bajo la consigna “la dupla del año”, el medio afirmó que la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, había asistido a la presentación del libro Porque (no) todo se sabe, del periodista Ignacio “Nacho” Álvarez, realizada en Punta del Este.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó sorpresa por la supuesta presencia de Cosse en el evento, sin embargo, el dato central de la publicación era falso.

Fue la propia Carolina Cosse quien salió a desmentir la información de forma categórica. A través de su cuenta en la red social X, la vicepresidenta escribió: «Absoluta falta de rigor @portalmvd (No soy yo)», dejando en claro que nunca había estado en la presentación del libro y que la versión difundida carecía de sustento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CosseCarolina/status/2011966745855041558&partner=&hide_thread=false

Ignacio Álvarez también reclamó

Tras el desmentido público, el medio involucrado corrigió la nota original y publicó una nueva versión cerca de las 21:24 del miércoles. El nuevo título señalaba: «Nacho Álvarez recreó a Cosse con IA y posteó una foto en el lanzamiento de su libro». En esa actualización se aclaraba que la mujer que aparecía en la imagen había sido identificada inicialmente como la vicepresidenta, pero que en realidad se trataba de una persona generada con inteligencia artificial.

Sin embargo, la rectificación tampoco fue correcta. Ignacio Álvarez salió a desmentir esa segunda versión y cuestionó duramente al medio por no haber chequeado la información antes de publicarla. «Ché, los de Montevideo Portal tienen mi número. Podrían chequear, no? Porque le erraron por dos!», escribió el periodista, acompañando el mensaje con una captura de pantalla en la que se veían las dos publicaciones de la controversia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/2011981093243650488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2011981093243650488%7Ctwgr%5Ec4fb7c64185d0c46ddb63d2187ac12b13535f4fb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lr21.com.uy%2Fpolitica%2F1491619-ignacio-alvarez-presentacion-libro-carolina-cosse&partner=&hide_thread=false

Álvarez también ironizó sobre la situación al compartir el desmentido de Cosse: «No me rompás el corazón», escribió.

Finalmente, ambas publicaciones del medio fueron eliminadas, aunque continuaban apareciendo listadas en algunos resultados de búsqueda, lo que prolongó la confusión entre los usuarios.

