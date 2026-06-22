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Política

explicando

Bettiana Díaz sobre patrullaje: "Esto no tiene nada que ver con militarizar la policía"

El uso de vehículos militares para el patrullaje en Montevideo no implica militarizar a la Policía, aclaró la senadora Bettiana Díaz.

Bettiana Díaz explicó la propuesta de patrullaje.

Bettiana Díaz explicó la propuesta de patrullaje.

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Díaz, en ronda de prensa, indicó que los márgenes de acción estarán perfectamente definidos. Sostuvo que se trata de una herramienta para salvaguardar la vida de los efectivos policiales y disponer de vehículos específicos para el tipo de fuerza que se debe usar en lugares más violentos, donde los patrulleros sufren daños severos de forma frecuente.

Enfatizó que la medida "no tiene nada que ver con conjuntar fuerzas, nada que ver con militarizar a la policía, sino que es un apoyo logístico".

Patrullaje militar

La medida fue dada a conocer el jueves pasado por el ministro del Interior, Carlos Negro, en su comparecencia del pasado jueves 18 en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Tomó estado público este lunes tras ser publicada por el semanario Búsqueda en su página web.

Negro detalló que se trata de doce vehículos Mamba "que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional". Y agregó: Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad”.

La propuesta fue confirmada por el propio presidente Yamandú Orsi, quien en su cuenta de X explicó que la decisión se adoptó a partir de "un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía", donde se resolvió "redoblar el combate contra el crimen organizado". Para esto, "direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin”.

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