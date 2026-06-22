El patrullaje militar en barrios de Montevideo "no tiene nada que ver con conjuntar fuerzas, nada que ver con militarizar a la Policía, sino que es un apoyo logístico", dijo la senadora frenteamplista Bettiana Díaz. La medida fue confirmada este lunes por el presidente Yamandú Orsi.
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Bettiana Díaz sobre patrullaje: "Esto no tiene nada que ver con militarizar la policía"
El uso de vehículos militares para el patrullaje en Montevideo no implica militarizar a la Policía, aclaró la senadora Bettiana Díaz.