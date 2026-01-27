"Dura realidad": Metediera hizo un llamado urgente tras la muerte de 5 jóvenes este fin de semana

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, expresó su preocupación por la siniestralidad vial luego de que cinco personas, de entre 13 y 24 años, fallecieran en siniestros de tránsito durante un mismo fin de semana. El jerarca utilizó sus redes sociales para señalar la gravedad de la situación y reclamar la adopción urgente de decisiones políticas que permitan revertir la tendencia.
El cierre del balance de siniestralidad de 2025, registró 470 personas fallecidas en el tránsito, frente a las 434 de 2024. El aumento de las muertes encendió las alertas del gobierno y reforzó la decisión de avanzar con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, que establece como objetivo reducir en un 50% la mortalidad y las lesiones graves hacia el final de la década.
Ejes prioritarios
La Unasev definió tres ejes de acción prioritarios. Uno de ellos es la implementación de la libreta de conducir por puntos, cuya etapa técnica se prevé iniciar en el primer semestre del año. El sistema apunta a sancionar a los conductores reincidentes mediante la pérdida progresiva de puntos, con la eventual suspensión del permiso de conducir.
El segundo eje se centra en el fortalecimiento del trabajo en el interior del país, a través de la reactivación de cerca de 30 Unidades Locales de Seguridad Vial (Ulosev). La estrategia busca adaptar las políticas nacionales a las realidades departamentales, con especial atención al control de motocicletas, el tipo de vehículo que concentra los mayores niveles de siniestralidad y letalidad.
El tercer componente de la agenda es la educación vial. Mediante acuerdos con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), se incorporarán contenidos de seguridad vial de forma transversal en el sistema educativo a partir del ciclo lectivo 2026, con el objetivo de promover cambios de comportamiento a largo plazo.
Políticas vigentes
En cuanto a las políticas vigentes, la nueva administración confirmó la continuidad del Alcohol Cero al volante, medida que se mantiene como uno de los principales consensos en materia de seguridad vial y salud pública.
Por otra parte, Metediera cuestionó las recientes declaraciones del senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien instó a no pagar multas de tránsito y criticó el funcionamiento del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive). El presidente de la Unasev señaló que el organismo analiza las posibles implicancias jurídicas y políticas de esos dichos, al considerar que promueven el incumplimiento de las normas de tránsito en un contexto de elevada siniestralidad.
Finalmente, la Unasev prevé mantener reuniones con el Ministerio de Economía con el objetivo de asegurar los recursos necesarios para reforzar la fiscalización tecnológica y ampliar la red de radares a nivel nacional, una de las líneas de acción previstas para mejorar el control y la prevención de siniestros.