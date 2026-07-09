Manini calificó de "medio infantil" la postura de la Coalición de no votar la Rendición

"Es más, ya en el anuncio están diciendo 'no vamos a votar en general, pero vamos a votar determinados artículos'. Yo creo que es medio infantil el planteo", apuntó Manini.

El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas sostuvo que "si esta Rendición de Cuentas es mejor que lo que está vigente hasta ahora", entiende que "hay que votarla y después sí ir a los artículos que no gustan y no compartirlos".

Qué dijo Manini sobre lo que apoya y lo que cambiaría de la Rendición

"Ahora, decir que no la votamos es decir que siga lo que está. ¿Y lo que está es bueno? Hay algunos aspectos que esta Rendición atiende y que yo entiendo que hay que atender. Por supuesto que las cosas que son negativas después están en la discusión artículo por artículo y se pueden sacar o no votarlas", señaló.

"Hay cosas que nosotros entendemos que son de recibo y que se pueden apoyar. Hay asignaciones que se dan a los sectores más frágiles, hay ciertos apoyos que pienso que son necesarios. Y hay otras cosas que no nos gustan, como por ejemplo sacarle recursos a alguna repartición que hoy está con serios problemas de funcionamiento para atender otras realidades, o exigencias de estudios a nivel del personal militar que pueden ser poco compatibles con la realidad", manifestó.

Como el gobierno no tiene asegurados los votos necesarios para aprobar su Rendición de Cuentas 2025, todos los caminos apuntan a Cabildo Abierto, para poder llegar a los 50 apoyos necesarios en la Cámara de Diputados sobre todo después de que la coalición informara hoy más temprano que no apoyará el proyecto presupuestal en general.