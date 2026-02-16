El diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone anunció este lunes su apoyo a la creación de una comisión investigadora para analizar la compra de dos patrullas oceánicas al astillero Cardama, dando de esta forma su apoyo a la propuesta formulada el viernes por el Partido Nacional tras el anuncio del gobierno de rescindir dicho contrato.
Que se investigue todo
Cabildo Abierto apoya investigadora sobre Cardama pero "de todo el proceso desde el inicio de la compra"
