Que se investigue todo

Cabildo Abierto apoya investigadora sobre Cardama pero "de todo el proceso desde el inicio de la compra"

El diputado Álvaro Perrone anunció su apoyo a la creación de una comisión investigadora y solicitó que se analice todo el proceso de compra las OPV a Cardama.

Diputado cabildante, Álvaro Perrone, dispuesto a investigar todo el proceso de compra a Cardama.

 Dante Fernández / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone anunció este lunes su apoyo a la creación de una comisión investigadora para analizar la compra de dos patrullas oceánicas al astillero Cardama, dando de esta forma su apoyo a la propuesta formulada el viernes por el Partido Nacional tras el anuncio del gobierno de rescindir dicho contrato.

"Hemos recibido consultas desde la oposición por la conformación de una Comisión Investigadora por las compras de las OPV a Cardama, vamos a estar apoyando la investigadora, solicitando se haga de todo el proceso desde el inicio de la compra", escribió el representante cabildante en su cuenta de X.

El mensaje fue reposteado por el ex senador y líder de CA, Guido Manini Ríos. Horas antes, el excomandante en jefe del Ejército, advirtió -también a través de un posteo en X- que, si “hubo corrupción en el proceso de adjudicación a Cardama”, entonces, “que los responsables terminen presos”.

"Si hubo corrupción, que se vaya a fondo y que termine preso el que sea"

Entrevistado este lunes por radio Monte Carlo, Manini Ríos añadió: “Yo lo que digo en ese posteo es lo que siente hoy cualquier ciudadano uruguayo. Si hubo corrupción, que se vaya a fondo y que termine preso el que sea, del partido que sea”, subrayó el líder cabildante.

Acerca de los argumentos del gobierno de Yamandú Orsi para rescindir el contrato, Manini Ríos manifestó: “Lo que es claro es que esta empresa ha hecho cosas que no se hacen, (cosas) que no las hace nadie, es decir, presentar avales falsos, que no son reales, es gravísimo".

"A cualquier empresa en Uruguay que licita con el Estado le piden avales y se los controlan, y no se aceptan si no son reales”. En ese sentido, el exsenador reconoció que “hay razones, sí, para la rescisión”; no obstante, dijo que “también podría haber sido otra la actitud, si se hubiera querido”.

Entiendo que el riesgo de seguir pagando y seguir perdiendo es muy real; cualquiera con sentido común se da cuenta de que, si hoy son 30 millones lo que vamos a perder seguramente, porque ya se pagaron, si se seguía pagando el agujero podía ser más grande”, advirtió Manini Ríos.

