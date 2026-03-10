Hacete socio para acceder a este contenido

Política Cabildo Abierto | María Dolores |

Colonización

Cabildo Abierto asegura sus votos y habrá investigadora por la compra de María Dolores

Diputados aprobará la creación de la comisión que busca indagar sobre el proceso de adquisición de la estancia de 4.000 hectáreas por unos US$ 32,5 millones.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Tras tres postergaciones, la Cámara de Diputados pondrá a votación este miércoles la creación de una comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores en el departamento de Florida, por parte del Instituto Nacional de Colonización y si todos mantienen las posturas comunicadas –lo que no sucedió en las veces anteriores– la oposición logrará la mayoría necesaria para aprobarla.

“Cabildo Abierto tiene la llave”, repiten una y otra vez los legisladores de los distintos partidos de la coalición sobre si están los votos o no para crear la comisión. Finalmente, el partido de Guido Manini Ríos votará este miércoles junto al resto de los partidos opositores, según confirmó el diputado Álvaro Perrone.

Los cabildantes habían puesto como condición que Vamos Uruguay, del Partido Colorado se comprometiera a que Nicolás Chiesa, dirigente de Canelones, compareciera en la comisión por haber sido apoderado de la vendedora de la estancia.

Sin embargo, los colorados rechazaron esa posibilidad en el entendido que los convocados a la comisión los deciden los integrantes de la investigadora (que aun no están definidos) y Cabildo Abierto dio marcha atrás, aceptó votar de todas formas y asegura que pedirá convocarlo apenas pueda.

De esta forma, y con los votos asegurados de blancos, colorados, independientes e Identidad Soberana, Diputados aprobará la creación de la comisión que busca indagar sobre el proceso de adquisición de la estancia de 4.000 hectáreas por unos US$ 32,5 millones.

Investigadora impulsada por los colorados

La investigadora es impulsada por el Partido Colorado y el diputado Juan Martín Jorge fue el denunciante. Esa denuncia hizo que se conformara una preinvestigadora con dos diputados del Frente Amplio y uno del Partido Nacional.

Esa comisión realizó dos informes, uno en mayoría que descarta la necesidad de una comisión que indague el tema y otro en minoría, del diputado nacionalista Domingo Rielli, que defiende la creación de la investigadora.

La denuncia de Jorge apunta a la falta del quórum en el Instituto Nacional de Colonización a la hora de aprobar la compra en el directorio, la ausencia de presupuesto habilitado, desorden en los expedientes, ocultamiento y cambio de fecha en informes jurídicos y conflicto de interés por dos entonces directores que eran colonos a la hora de aprobar la compra.

