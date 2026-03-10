Cabildo Abierto asegura sus votos y habrá investigadora por la compra de María Dolores

Sin embargo, los colorados rechazaron esa posibilidad en el entendido que los convocados a la comisión los deciden los integrantes de la investigadora (que aun no están definidos) y Cabildo Abierto dio marcha atrás, aceptó votar de todas formas y asegura que pedirá convocarlo apenas pueda.

De esta forma, y con los votos asegurados de blancos, colorados, independientes e Identidad Soberana, Diputados aprobará la creación de la comisión que busca indagar sobre el proceso de adquisición de la estancia de 4.000 hectáreas por unos US$ 32,5 millones.

Investigadora impulsada por los colorados

La investigadora es impulsada por el Partido Colorado y el diputado Juan Martín Jorge fue el denunciante. Esa denuncia hizo que se conformara una preinvestigadora con dos diputados del Frente Amplio y uno del Partido Nacional.

Esa comisión realizó dos informes, uno en mayoría que descarta la necesidad de una comisión que indague el tema y otro en minoría, del diputado nacionalista Domingo Rielli, que defiende la creación de la investigadora.

La denuncia de Jorge apunta a la falta del quórum en el Instituto Nacional de Colonización a la hora de aprobar la compra en el directorio, la ausencia de presupuesto habilitado, desorden en los expedientes, ocultamiento y cambio de fecha en informes jurídicos y conflicto de interés por dos entonces directores que eran colonos a la hora de aprobar la compra.