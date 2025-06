Cancillería trabaja en la evacuación del embajador y el cónsul en Teherán

Según informó cancillería, los trabajos para completar esta acción se iniciaron el lunes pasado, sin embargo, hasta el momento no se han logrado concretar. En tanto, y hasta que el personal diplomático no se encuentre en “un lugar seguro”, se ha decidido no brindar más detalles del proceso de evacuación. Por lo pronto, se debe tener en cuenta que el espacio aéreo de la región permanece cerrado.