Comisión Permanente recibe este viernes a Civila y al directorio del INAU

Objetivos y planificación

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Federico Preve, que también integra la Comisión Permanente, dijo que en el oficialismo están “muy tranquilos” con la comparecencia porque las autoridades del INAU están “desde el día uno” haciendo el trabajo “con mucha seriedad y sensibilidad”, con objetivos y planificación. Agregó que cuando se trató el presupuesto en el Parlamento, “quedó demostrado que hay un plan para ejecutar, mucha sensibilidad y objetivos bien precisos”. “Estamos bien tranquilos porque están trabajando, se pusieron la institución al hombro. Es una institución que tiene problemas históricos y estructurales que hay que ir corrigiendo”, señaló.

Con relación a los fallecimientos, Preve dijo que “todo fallecimiento de niños, niñas y adolescentes duele, y más cuando están al amparo de una institución del Estado, pero, más allá de que se están investigando, no es que desde el punto de vista estadístico haya cambios significativos”. “Con respecto a eso tenemos claro que hay trabajo, seriedad, seguimiento y una dirección bien clara, contundente y firme”, “hay respuestas para todas las interrogantes que pueda haber”, subrayó.