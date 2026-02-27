Hacete socio para acceder a este contenido

Política Comisión Permanente |

Parlamento

Comisión Permanente recibe este viernes a Civila y al directorio del INAU

Los temas a tratar serán los “hechos y situaciones que derivaron en la muerte de menores a cargo del INAU, provisión de cargos, y situación actual de los CAIF”.

El ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila asiste hoy a la Comisión Permanente.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Este viernes en el Parlamento tendrá lugar la última comparecencia de jerarcas ante la Comisión Permanente. En esta oportunidad, comparecerán Gonzalo Civila, titular del Ministerio de Desarrollo Social, junto al directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Los temas a tratar, según consigna la página web del Parlamento, serán los “hechos y situaciones que derivaron en la muerte de menores a cargo del INAU, provisión de cargos dentro del INAU, y situación actual de los CAIF” (Centros de Atención a la Infancia y a la Familia).

El senador colorado Robert Silva, que impulsó el llamado, adelantó que le “preocupa mucho el tema de las muertes”, pero, más allá del incremento de muertes de adolescentes, le preocupa lo que se está haciendo, “cuáles son las acciones que el INAU, a partir de estos hechos desgraciados que acontecen”, está llevando adelante “para revertirlo”.

Hace pocos días, consultado por este tema, Civila dijo que hay consecuencias que explotan en el sistema de proyección" y problemas estructurales de la propia institución".

Objetivos y planificación

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Federico Preve, que también integra la Comisión Permanente, dijo que en el oficialismo están “muy tranquilos” con la comparecencia porque las autoridades del INAU están “desde el día uno” haciendo el trabajo “con mucha seriedad y sensibilidad”, con objetivos y planificación. Agregó que cuando se trató el presupuesto en el Parlamento, “quedó demostrado que hay un plan para ejecutar, mucha sensibilidad y objetivos bien precisos”. “Estamos bien tranquilos porque están trabajando, se pusieron la institución al hombro. Es una institución que tiene problemas históricos y estructurales que hay que ir corrigiendo”, señaló.

Con relación a los fallecimientos, Preve dijo que “todo fallecimiento de niños, niñas y adolescentes duele, y más cuando están al amparo de una institución del Estado, pero, más allá de que se están investigando, no es que desde el punto de vista estadístico haya cambios significativos”. “Con respecto a eso tenemos claro que hay trabajo, seriedad, seguimiento y una dirección bien clara, contundente y firme”, “hay respuestas para todas las interrogantes que pueda haber”, subrayó.

