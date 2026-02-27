Este viernes en el Parlamento tendrá lugar la última comparecencia de jerarcas ante la Comisión Permanente. En esta oportunidad, comparecerán Gonzalo Civila, titular del Ministerio de Desarrollo Social, junto al directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Los temas a tratar, según consigna la página web del Parlamento, serán los “hechos y situaciones que derivaron en la muerte de menores a cargo del INAU, provisión de cargos dentro del INAU, y situación actual de los CAIF” (Centros de Atención a la Infancia y a la Familia).
Comisión Permanente recibe este viernes a Civila y al directorio del INAU
