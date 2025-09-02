La Intendencia de Canelones dará un paso importante en la atención de personas con adicciones mediante la construcción de un centro comunitario en Las Piedras, en el marco de un convenio firmado con la Junta Nacional de Drogas (JND). Según la comuna canaria, el espacio "estará destinado a acompañar el proceso de rehabilitación de adicciones mediante un equipo profesional multidisciplinario".
Adicciones
Canelones construirá centro de rehabilitación para mujeres y disidencias
La Intendencia de Canelones y la Junta Nacional de Drogas acordaron la creación de un centro integral con equipo multidisciplinario que brinde contención y formación.