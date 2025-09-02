Hacete socio para acceder a este contenido

Política Canelones | Intendencia de Canelones | Las Piedras

Adicciones

Canelones construirá centro de rehabilitación para mujeres y disidencias

La Intendencia de Canelones y la Junta Nacional de Drogas acordaron la creación de un centro integral con equipo multidisciplinario que brinde contención y formación.

Foto: Intendencia de Canelones

Canelones construirá centro de rehabilitación para mujeres y disidencias.

 Foto: Intendencia de Canelones
Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Canelones dará un paso importante en la atención de personas con adicciones mediante la construcción de un centro comunitario en Las Piedras, en el marco de un convenio firmado con la Junta Nacional de Drogas (JND). Según la comuna canaria, el espacio "estará destinado a acompañar el proceso de rehabilitación de adicciones mediante un equipo profesional multidisciplinario".

El centro funcionará con un enfoque integral que combina salud y formación. La intendencia detalló que se busca “acompañar de manera profesional el proceso de rehabilitación de estas personas, brindando contención y formación para reinsertarse en la sociedad y en el mercado laboral.”. Los especialistas serán contratados con recursos de la JND, lo que asegura la continuidad de los programas de rehabilitación.

Datos

Desde la Intendencia, recordaron que Canelones concentra la segunda mayor población del país, después de Montevideo, y enfrenta desafíos importantes relacionados con la calle y las adicciones. En Las Piedras viven más de 300 personas en situación de calle, de las cuales, según la Dirección General de Desarrollo Humano, “60 % provienen de centros de reclusión, 92 % consume algún tipo de sustancia y, de ese porcentaje, 79 % consume pasta base”.

El seguimiento territorial realizado desde 2019 muestra un crecimiento del número de mujeres jóvenes con adicciones, que actualmente representan el 20 % de las personas en la calle. Sobre este punto, desde el gobierno departamental advirtieron que en este grupo hay mujeres embarazadas y con niveles de violencia superiores a los de los hombres, además de una esperanza de vida 15 años menor.

Situación "alarmante"

Para el intendente de Canelones, Francisco Legnani, se trata de una situación “alarmante”, por lo que consideró “razonable” que el primer centro de este tipo se construya en Canelones. Esta iniciativa, a su entender, posibilitará “empezar a revertir poco a poco el impacto devastador que tiene en la población el uso de drogas”.

En tanto, el secretario general de la JND, Gabriel Rossi, describió la situación como “una emergencia social” y destacó que políticas como esta buscan evitar que la rehabilitación se limite a aislar a la persona de su familia y la sociedad.

