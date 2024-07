¿Caram y Dos Santos pueden ejercer como intendentes tras ser condenados?

Para que se efectivice la suspensión de la ciudadanía, el Poder Judicial debe enviar un oficio a la Corte Electoral, que es la responsable de concretar la inhabilitación de la ciudadanía y no puede hacerlo de oficio. En caso de que la Corte Electoral resuelva la suspensión de la ciudadanía, Caram y Dos Santos no podrán continuar ejerciendo cargos públicos y la exdiputada no podría asumir al frente de la intendencia.