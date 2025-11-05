Hacete socio para acceder a este contenido

Política Ojeda | Cardama | denuncia

Cardamagate

Cardama: Ojeda realizó pedido de acceso a la información para conocer contenido de denuncia del Gobierno

"La denuncia más importante del Uruguay, tapa de todos los diarios, no la vio nadie y es secreto de Estado", cuestionó el senador colorado, Andrés Ojeda.

Andrés Ojeda.

Andrés Ojeda.
Por Redacción Caras y Caretas

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, cursó este miércoles 5 de noviembre un pedido de acceso a la información pública (ley 18.381) a la Presidencia de la República, para conocer el contenido de la denuncia penal presentada el pasado 24 de octubre por hechos de apariencia delictiva, por el caso de la garantía trucha presentada por Cardama.

Asimismo, el legislador realizó un pedido de informes parlamentario al Ministerio de Defensa Nacional, para ahondar sobre lo denunciado.

"Tomando en cuenta el grado de publicidad que el propio gobierno le asignó al tema, jamás podrá argumentar que dar a conocer el contenido de la denuncia puede tener efecto negativo alguno sobre la eficacia de la misma", expresó Ojeda en su cuenta de X.

"Dato curioso, debe ser este el único caso de alto perfil cuya denuncia no se ha filtrado en ningún medio de prensa", ironizó el senador.

