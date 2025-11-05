El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, cursó este miércoles 5 de noviembre un pedido de acceso a la información pública (ley 18.381) a la Presidencia de la República, para conocer el contenido de la denuncia penal presentada el pasado 24 de octubre por hechos de apariencia delictiva, por el caso de la garantía trucha presentada por Cardama.
Cardamagate
Cardama: Ojeda realizó pedido de acceso a la información para conocer contenido de denuncia del Gobierno
"La denuncia más importante del Uruguay, tapa de todos los diarios, no la vio nadie y es secreto de Estado", cuestionó el senador colorado, Andrés Ojeda.