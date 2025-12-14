Carlos Negro: "Enfocar la política de seguridad en el microtráfico, fue un error del gobierno anterior"

Negro consideró que uno de los factores centrales del éxito de las opraciones antidrogas realizadas fue que "los policías que se pusieron a cargo de cada una de las direcciones, son otras personas. Los que hoy están a cargo de la Policía, en el 80% de los casos son otras personas".

Estrategia del Ministerio del Interior

Explicó que la estrategia del Ministerio del Interior apunta a los que cometen los delitos más graves y que son el motor que reproduce la violencia. "Esto en términos de crimen organizado significaría apuntar a los líderes y darles el mensaje claro de que si matan o disparan se los va a perseguir. Esa es la primera parte de la estrategia. Pero luego eso va más allá, va incluso a la cárcel, evitando que los dirigentes de las bandas sigan ordenando desde allí", indicó.

Hizo hincapié en quie los grandes ejes van a ser "la violencia, los homicidios como manifestación más importante, el control de la cantidad de armas y municiones, que hoy adolece de varias debilidades, y violencia de género".

"Cuando uno ingresa o toca de alguna manera la estructura criminal más allá de los más fungibles, sabe que va a tener respuesta y reacción. Eso, como un dominó, va a hacer caer otras fichas. Hay que estar preparados y montar una estructura de inteligencia que evite el surgimiento o el éxito de ese tipo de respuestas. No nos puede inmovilizar, porque si nosotros no actuamos por miedo a la respuesta de los grupos criminales, nos quedamos absolutamente inmóviles. Y si quedamos inmóviles continuaremos asistiendo a un crecimiento paulatino, pero sostenido de la violencia y la criminalidad organizada, que va mucho más allá de las bocas", observó.

Mensaje para Álvaro Delgado

Consultado sobre las expresiones del excandidato nacionalista Álvaro Delgado, quien dijo que el ministro Carlos Negro tiene fecha de vencimiento, dijo que "es una cuestión que deberá responder Álvaro Delgado. Yo no entro en la discusión política partidaria del agravio, de la confrontación y de seguir poniendo a la seguridad pública como botín electoral. No estoy en eso, no aspiro a eso, mi meta no es la carrera política, ni salir de este ministerio posicionado políticamente. Así que eso no entra en mi juego", concluyó.