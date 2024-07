Carta de Orsi a Cosse al "cerrar una etapa" en la Intendencia de Montevideo

"El honor de que la ciudadanía te confiera confianza a través del voto tiene un valor difícil de explicar. Estar al frente de ese "sitio escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve", como canta Daniel Amaro, fue uno más de tus desafíos vitales. Me consta de tu perenne autoexigencia en las tareas que has emprendido y no ha sido la excepción cuando te tocó gobernar Montevideo", prosigue el texto.