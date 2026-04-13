Caso Cardama: llega nueva información y convocan a la comisión para el lunes

“Aducen preocupación por la falta de información. Ya llegó todo lo de Presidencia y casi todo lo del Ministerio de Defensa Nacional. No hay ninguna urgencia ni ningún motivo para estar preocupados”, sostuvo.

Indicó que hasta el momento ha quedado claro en que, según testimonios previos de otros exjefes de la Armada como los contraalmirantes Jaunsolo y Abilleira, el astillero Cardama nunca fue recomendado por los técnicos militares.

"Quedó claro que los mandos de la época nunca hubieran recomendado a Cardama por su ausencia total de experiencia en la construcción de patrullas oceánicas. El astillero tenía más de 100 años fabricando barcos pesqueros, no buques de guerra", señala.

Mencionó Brenta el caso del contraalmirante Musso, quien habría solicitado su pase a retiro voluntario al considerar que la elección de dicha empresa representaba un "gran error" estratégico y técnico.

Comisión por Cardama

En las primeras sesiones comparecieron distintas autoridades, políticas y militares, para hablar de los planes de compra de patrulleras por parte de las administraciones del Frente Amplio previo al 2020.

En ese marco, la ministra de Defensa Sandra Lazo informó Cardama solicitó al gobierno uruguayo que retire lo que hasta ahora fue construido.

Informó que el gobierno está evaluando cuáles son las posibilidades para sacar ese material del astillero.