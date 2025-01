Colorados y blancos vuelven a chocar de cara a las elecciones departamentales

La Coalición Republicana se presentará bajo ese lema sólo en los departametos de Montevideo, Canelones y Salto.

"Ahora, luego del triunfo del Frente Amplio en noviembre y la consiguiente pérdida de votos en varios departamentos, surgen voces solicitando al Partido Colorado que realice acuerdos o no presente candidatos a intendente en varios departamentos. Ello, dicen, para evitar que gane el Frente Amplio. La situación es particularmente injusta con el Partido Colorado", expresó el senador.

Agregó que "Viera y Peña plantearon realizar un acuerdo primero en todo el país y luego en por lo menos seis departamentos" , a lo que el Partido Nacional respondió en forma negativa.

Según Bordabery la situación se agravó "con las recientes declaraciones de la presidenta del Honorable Directorio y de los ministros del Partido Nacional en la Corte Electoral" que se negaron a habilitar el cruzamiento de los votos en las elecciones a alcaldes. Al respecto sentenció: "Se olvidaron que en una coalición política no todo es recibir sino también dar".

Ahora se pide el mismo acuerdo "cuando de acceder a ello no se podrá tener candidatos ni a intendente ni a integrar las Juntas Departamentales. Ello porque quien no reservó su nombre en las elecciones internas y fue candidato en su partido hoy no puede serlo por otro. Por lo que el ciudadano colorado que quiere trabajar en lo departamental los próximos cinco años, de no presentarse el Partido a la elección, no podrá hacerlo".

Las cuatro exigencias de Bordaberry

Bordaberry expresó que al sentarse a conversar sobre acuerdos en los departamentos donde no hay coalición, el Partido Colorado debe ponerle cuatro exigencias a sus socios. La primera es que los acuerdos no sean “a espaldas de los dirigentes locales de cada departamento” (sugiriendo que esto no solo ocurre en el departamento de Montevideo), la segunda es que el Partido Nacional deberá aceptar que en las próximas elecciones municipales “se presentará la Coalición Republicana en todos los departamentos del país” y la tercera, que el Partido Nacional “debe apoyar el voto cruzado como establece la ley”.

Por último, Bordaberry sostuvo que “se debe realizar un programa común, que no consista en impedir que otro partido gane, sino en lo que se hará desde el gobierno departamental de la coalición para mejorar la vida de los vecinos”. “Que de eso se trata la actividad política: servir a los demás y no ser servido”, finalizó.