¿Cómo ven las empresas de EEUU el clima de negocios en Uruguay?

La mayoría de las empresas de Estados Unidos (EEUU) instaladas en Uruguay valoran positivamente el entorno para hacer negocios, especialmente por la estabilidad económica y la seguridad jurídica que ofrece el país.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según informó Presidencia de la República, el 80% de estas compañías considera favorable el clima empresarial, de acuerdo con los resultados de una encuesta presentada por Uruguay XXI, dirigida a firmas de origen estadounidense que operan en el país.
Durante la presentación del informe, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sostuvo que los datos confirman que la estabilidad macroeconómica y la seguridad institucional continúan siendo factores determinantes para la inversión extranjera. “Uruguay es un socio confiable de largo plazo. No es un país para negocios rápidos, sino para desarrollar oportunidades sostenidas en el tiempo”, afirmó el jerarca.
Algunos desafíos
El estudio también identificó algunos desafíos señalados por el sector empresarial. Entre ellos figuran el acceso a mercados internacionales, la disponibilidad de talento calificado y la necesidad de agilizar determinados procesos administrativos.
En ese sentido, Oddone mencionó avances en la agenda de inserción internacional del país, entre ellos el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como el tratado alcanzado con la Asociación Europea de Libre Comercio y el proceso de incorporación de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
En materia de capital humano, el ministro recordó que la reciente Ley de Presupuesto Nacional N.º 20.446 incorporó medidas destinadas a atraer y retener profesionales altamente calificados. Además, adelantó que el Poder Ejecutivo trabaja en una agenda de reformas que incluirá un proyecto de ley de competitividad e innovación, orientado a facilitar el comercio y la actividad empresarial.
Por su parte, la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira, explicó que uno de los cometidos del organismo es acompañar a las empresas extranjeras durante todo su proceso de instalación y crecimiento en el país.
“El objetivo es entender cuáles son los desafíos que enfrentan y cómo podemos contribuir, junto con otros organismos del Estado, a mejorar el clima de inversiones”, señaló.
La presentación del informe también contó con la presencia del canciller Mario Lubetkin, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, y representantes de la consultora PwC, responsable de realizar el estudio.