¿Cómo ven las empresas de EEUU el clima de negocios en Uruguay?

Algunos desafíos

El estudio también identificó algunos desafíos señalados por el sector empresarial. Entre ellos figuran el acceso a mercados internacionales, la disponibilidad de talento calificado y la necesidad de agilizar determinados procesos administrativos.

En ese sentido, Oddone mencionó avances en la agenda de inserción internacional del país, entre ellos el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como el tratado alcanzado con la Asociación Europea de Libre Comercio y el proceso de incorporación de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

En materia de capital humano, el ministro recordó que la reciente Ley de Presupuesto Nacional N.º 20.446 incorporó medidas destinadas a atraer y retener profesionales altamente calificados. Además, adelantó que el Poder Ejecutivo trabaja en una agenda de reformas que incluirá un proyecto de ley de competitividad e innovación, orientado a facilitar el comercio y la actividad empresarial.

Por su parte, la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira, explicó que uno de los cometidos del organismo es acompañar a las empresas extranjeras durante todo su proceso de instalación y crecimiento en el país.

“El objetivo es entender cuáles son los desafíos que enfrentan y cómo podemos contribuir, junto con otros organismos del Estado, a mejorar el clima de inversiones”, señaló.

La presentación del informe también contó con la presencia del canciller Mario Lubetkin, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, y representantes de la consultora PwC, responsable de realizar el estudio.