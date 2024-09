Condena de Romina Papasso por difamar a Orsi incidirá en juicio de Penadés

El 7 de octubre, en la noche de formalización del exsenador blanco, la fiscal Alicia Ghione dijo en rueda de prensa que la defensa de Penadés distinta a la actual había incurrido en una estafa procesal para engañar la teoría del caso de la Fiscalía. “¿Cómo va a investigar con objetividad si ella es denunciante, víctima en esa denuncia que formula? Se trata de un proceso paralelo que no le hace bien a la institución que sea entendido por la misma fiscal que investiga la causa principal”.

El próximo 7 de octubre se cumple un año de la formalización de Penadés. El Código de Proceso Penal indica que al año de la formalización la Fiscalía debe presentar acusación o, en su defecto, pedir un plazo de prórroga de hasta 2 años.

“Se ha teñido mucho políticamente y eso no es positivo para la sanidad de la causa”, dijo Robatto, quien subrayó que toda su vida fue abogada y no política. “Cuando tomamos este caso empezamos a ver la imputación y vimos que era excesiva y llamativa, y ahora al conocer la carpeta la veo disparatada e innecesaria. 22 delitos sexuales, para cualquier abogado que entiende en esta materia, llama muchísimo la atención. El sistema actual siguió Robatto hace que el fiscal tenga un gran poder al tiempo que, como defensa, no puedo pedir su recusación. También por eso el fiscal se debe al Principio de Objetividad previsto en el CPP y en las instrucciones: debe ser imparcial”.

La llamada “trama Penadés”

Si hay alguien que tiene una trama en su contra, en contra de la teoría del caso de la Fiscalía, no puede ser la misma que investigue esa causa. Lo que debió haber hecho la Fiscalía es apartarse por motu proprio para investigar la mal llamada “estafa procesal” y dedicarse a investigar la causa principal, porque la persona que dice que hay una trama contra ella es la misma que la investiga, sostuvo la abogada.

“Notoriamente llamativo más allá de que fue avalado por una sede y tribunal es que a esta altura de la investigación la defensa no conoce la identidad de las víctimas. Es decir que, si se quisiera llegar a un acuerdo que subrayo, no es el caso, ¿deberíamos llegar a acordar con A, O, Y?”. Robatto refiere a cómo se denomina a las víctimas en la carpeta investigativa, es decir, con letras que no pertenecen a sus iniciales. “Estamos en esta situación: es muy difícil ejercer la defensa sin conocer a los denunciantes. Quien tiene la obligación de amparar a las víctimas es la Fiscalía, preservar a la víctima, como también tiene la obligación de preservar un celular luego de su incautación. Y si ve que no puede preservar todo, entonces que se aparte. Esa preservación corresponde al Ministerio Público. Si a un año de que la persona esté privada de libertad y debido a la llamada trama no sabemos la identidad de las víctimas, ¿acaso no estamos incurriendo en un desequilibrio entre las partes, entre la defensa y la Fiscalía? Mientras, la Fiscalía asume un rol protagónico. Es el desmembramiento del derecho de la Teoría del Caso de la defensa. La Fiscalía no está siendo objetiva en esta investigación desde que ella misma dice que es víctima”.

Robatto sostuvo sobre las víctimas que “siempre debió conocerse la identidad de los denunciantes. No hay antecedentes de esta decisión, y si el problema es la preservación, eso está estipulado y hay formas de amparar a los denunciantes”.

De hecho continuó Robatto, “la identidad de una de las víctimas quedó en la historia clínica dentro de la carpeta investigativa por equivocación o error y, pregunto, ¿qué riesgo hubo?”.

Derivaciones de denuncia falsa contra Orsi

Las dos víctimas principales de Penadés son Romina Papasso, quien fue condenada en agosto por 11 delitos entre ellos, asociación para delinquir, divulgación de imágenes con contenido íntimo, falsificación ideológica e instigación pública a cometer delitos, y Jonathan Mastropierro, formalizado por lesiones graves en mayo pasado.

“Me sorprende que el representante de los denunciantes refiere a Juan Raúl Williman salga a decir que siempre dudaron de dos de las víctimas, en alusión a Romina Papasso y Jonathan Mastropierro”. Las declaraciones del defensor de los denunciantes fueron en mayo de este año, luego de conocerse la denuncia falsa contra el candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. La denuncia fue orquestada por Romina Papasso y ejecutada por Paula Díaz, también condenada. “Entre ambos denunciantes Papasso y Mastropierro suman 5 delitos de los 22 que fueron fundamento para el desafuero de Penadés”, dijo Robatto. “Tampoco la fiscal del caso Penadés se manifestó por la condena de Romina en mayo pasado”.

La defensa de Penadés pidió la declaración de Paula Díaz como prueba anticipada por entender que es una persona vulnerable, y la Fiscalía y el Tribunal se negaron porque no acreditaron riesgo de vida. El Tribunal de Apelaciones de 4to Turno resolvió rechazar la prueba en mayoría, pero tuvo el voto discorde de la ministra Gabriela Merialdo, que entendió que debía tomarse declaración anticipada a Díaz. También se opuso la defensa de las víctimas representadas por el Consultorio de la Facultad. La posibilidad de hacer prueba anticipada está prevista en los artículos 213 y 214 y es para evitar que una prueba se frustre antes del juicio. Uno de los argumentos para rechazar esta prueba fue que “en el programa de Canal 4 estaba arreglada y no demostraba miedo”, relató Robatto.

Sobre la causa de Penadés dijo la penalista “se habla hasta de que implica trata de personas”. “La trata implica privación de libertad, ¡es algo organizado!”, dijo, descartando contundentemente esta posibilidad. Robatto indicó: “Estamos haciendo una defensa activa y esto es que el denunciado debe probar que el hecho no pasó, teniendo en cuenta que no se me permite conocer la identidad de los denunciantes y ni siquiera interrogar… porque en una audiencia pregunté si uno de los denunciantes hacía deporte y se me rechazó hasta esa pregunta. No se me permite conocer la fecha de nacimiento y la tengo que saber perfectamente porque no se puede admitir respuestas ‘tenía 15 o 16... no sé cuántos tenía’. Se distorsiona la voz, no veo la cara, no puedo hacer una pericia y yo tengo que demostrar que ese hecho no pasó”. No importa si es Penadés o Fulano seguió Robatto, “el punto es que hay indefensión y el juicio se gana buscando la verdad, no sólo resolviendo el conflicto. La búsqueda de la verdad nunca debe dejar de ser importante porque eso da tranquilidad a las víctimas, defensores, imputados y a la sociedad toda”.

En mayo pasado se filtraron conversaciones de un chat donde conversaban el expresidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, con el exsenador Gustavo Penadés, acerca de la conveniencia de que Alicia Ghione se ocupara del caso, porque “Alicia es nuestra”, había manifestado Iturralde en un diálogo informado por el semanario Búsqueda. Luego de esa noticia recordó Robatto, “periodistas que ni siquiera conocen mi timbre de voz, que jamás hablaron conmigo, indicaron que podíamos ser responsables de ese teléfono que le fue incautado a Penadés el 18 de agosto de 2023”. Acerca de la información del teléfono de Penadés, Robatto dijo que hasta ahora no lo conocen en forma completa: “Nos lo dieron encriptado. Diez días antes de la denuncia sobre la filtración de ese chat, yo denuncié que una amiga de Penadés recibió una invitación a chatear con él… Es decir, ese teléfono fue manipulado luego de haber sido incautado”.

La definición de la fiscal Ghione sobre que la teoría del caso de la defensa constituyó una estafa procesal “está mal… Estafa procesal es una construcción doctrinaria que requiere, además, una motivación económica. Acá no se trataba de crear una teoría del caso falsa, acá se quería defender. La defensa, dentro de la legalidad, puede tener investigadores privados, testigos y puedo tener mi teoría del caso y mi investigación”. La forma usada, dijo Robatto, en alusión a las herramientas del Estado empleadas, “no fue correcta, pero ¿acaso la Fiscalía habilitó una forma para que el imputado pudiera defenderse?”.

Acerca de las declaraciones de Paula Díaz en el programa de Canal 4 Santo y Seña, donde, además de reiterar que la denuncia contra Yamandú Orsi era falsa, dijo que la de Penadés también era mentira, Robatto dijo que es muy necesaria su declaración y, como se trata de una persona vulnerable, es por eso que pedimos la prueba anticipada. Cabe recordar que, si bien Paula Díaz dijo en esa oportunidad por primera vez que la denuncia contra Orsi era falsa, Díaz ya lo había confesado en el Departamento de Personas Ausentes ante la fiscal Sandra Fleitas, el sábado anterior a la entrevista televisiva. “Se conoció la relación de la Fiscalía con Mastropierro… a quienes nunca les creyeron”.

Robatto subrayó que vio, leyó y estudió todos los cruzamientos de las conversaciones entre los llamados colaboradores de Penadés, y “no hubo nada armado, solo querían conocer si hubo vínculo previo entre el exsenador y sus denunciantes, porque no lo desconocían y, si se hubiera sabido la identidad de los denunciantes desde el primer momento, esto no hubiera pasado. No hay que olvidar tampoco que en este proceso hasta se incluyeron delitos como el cohecho para que se pague la indemnización prevista en el artículo 80 de la ley 19.580”.

Una vez que Díaz brindó la entrevista televisiva, al siguiente día como lo informó Caras y Caretas, la fiscal Ghione citó a un grupo de denunciantes para conocer si mantenían o no su relato. “Hubo variaciones en su segunda declaración, pero este proceso es muy cruel porque no puedo pedir que declaren nuevamente, pero la fiscal sabe que variaron las declaraciones. Tenemos muchos elementos fácticos dijo Robatto porque esto no sólo se trata de sentarse a declarar. Entre los 11 denunciantes se contó a la abuela de una de las víctimas, que ni siquiera dijo conocer ni ver a Penadés”.

Una vez terminada la entrevista, la penalista dijo: “Llega un punto en que lo que querés son garantías”.