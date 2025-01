Conexión Ganadera: contador detectó que el negocio terminó en un esquema Ponzi

El contador subrayó que, si bien el negocio no necesariamente comenzó con la intención de ser una estafa piramidal, las dificultades financieras llevaron a que la empresa terminara operando bajo esa lógica. "No hay dos lecturas: tapo lo que me falta con lo que me entra. Es un esquema Ponzi al final del día, aunque no haya iniciado de esa forma", afirmó.