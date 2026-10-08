Confederación de cooperativas prepara reforma de la Ley de Cooperativismo

La idea es generar un “proyecto de reforma de la ley de cooperativismo potente” porque “si impulsamos el desarrollo social y productivo del cooperativismo, estamos impulsando el del Uruguay”, dijo Montaño. “El cooperativismo es un socio estratégico del Estado para resolver los temas a los cuales ni el Estado, ni la empresa tradicional llegan y que el cooperativismo no solo lo hace, sino que lo hace con eficiencia, con conciencia social y económica”, aseguró.

“Como gremial tenemos una Ley del 2008, que fue impulsada y trabajada por el movimiento que ya muestra sus dificultades en su aplicación”, expresó Rondán. “El Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo de la Confederación y sus Federaciones miembro entiende que ya es momento de empezar a ver modificaciones, para poder aggiornarnos a los tiempos que corren”, comentó.

En ese sentido “se designó una comisión político-técnico para empezar a trabajar y unir las inquietudes de toda la Confederación con respecto a la ley y en el correr de este año ha venido realizando un trabajo con abogados experientes en el tema”, desarrolló. En el seminario de derecho cooperativo “se pusieron sobre la mesa cuatro o cinco grandes temas, que no agotan todo lo que tiene la ley para reformar”, expresó.

A partir de aquí “con la concurrencia masiva que hubo y el interés que se demostró de otros actores en participar se irán sumando nuevos aportes a los que ya se vienen trabajando para llegar encarar el año 2027 con un documento único”, evaluó. También hay un trabajo conjunto con el Inacoop con quien se busca “lograr armar un documento único que pueda concretar una modificación a la ley” contemplando lo que “todos queremos que es: una mejor aplicación para las cooperativas”, analizó.

“El cooperativismo uruguayo hoy implica a más de 1 millón de personas, por lo que en un país de 3 millones y medio, tenemos una representación muy fuerte”, complementó Casaretto. Una de las ideas que resaltó en el seminario “es encontrar las ventanillas necesarias en los diferentes organismos públicos para que sepan lo que es el cooperativismo”, ejemplificó.

“Increíblemente pese a todo el esfuerzo del sistema” con la presencia en enseñanza primaria, secundaria y terciaria “hoy estábamos discutiendo la importancia de que el sector de abogados de este país tenga las materias suficientes para capacitarse”, cuestionó.

“Cuando tenemos un inconveniente, se nos presenta el problema de que a veces no hay conocimiento de cómo es la ley de cooperativismo dentro del sistema de vivienda, del de ahorro y crédito, como en otras modalidades”, sostuvo. “Se sigue trabajando para buscar soluciones”, acotó.

Al final del Seminario, el asistente académico del Decanato de la Facultad de Derecho, Alejandro Borche, habló públicamente sobre la posibilidad de establecer algún tipo de curso de posgrado que permita especializarse a los profesionales. “Empezamos a conversar la posibilidad de generar un acuerdo marco de trabajo conjunto, y de cómo se va a incorporar el cooperativismo a la facultad”, comentó Montaño.

Entonces “se lleva adelante todo un estudio para la reforma de la Ley donde están escribanos, abogados, contadores, junto a los dirigentes buscando las soluciones tan ansiadas para poder ser reconocidas por la ley”, expresó Casaretto.

“Se trata de la modificación de una ley que fue exitosa, y que hoy requiere ajustes, tenemos parte del camino recorrido, pero además como se demostró hoy, tenemos el apoyo de la parte de la sociedad que está directamente vinculada al cooperativismo desde el punto de vista técnico”, concluyó.

Alcance nacional

Como cooperativistas “somos parte de la economía nacional, abaratamos los costos de funcionamiento porque estamos dedicados y especializados en cada uno de los sectores de la sociedad”, analizó.

“La vivienda tiene un reconocimiento en este país y a nivel internacional enorme”, enumeró. “El ahorro y crédito tiene que pasar a poder formalizarse en la economía nacional y ser aceptado por el Banco Central, y por todas las organizaciones gubernamentales”, subrayó. “El agro también está generando divisas que se exportan, fondos que entran al país y consumo responsable, donde siempre se están controlando los productos”, expresó.

“Producimos la harina de gran parte del Uruguay, que es un producto que está totalmente analizado en diferentes etapas y calidades, y se hacen las harinas que pide el cliente”, puntualizó. “Todas las clases cooperativas están con los adelantos de la modernización, atrás de los jóvenes, y de lo que es la digitalización”, comentó.

Cambios legislativos al cooperativismo

“El criterio general de la modificación de la ley, va en transformar situaciones que se contemplaron en la ley original y que hoy han quedado obsoletas o se han transformado en barreras”, opinó Montaño.

“Hoy se plantearon asuntos sobre el acto de fundación cooperativo, los controles, la cotitularidad y hubo aportes del Colegio de Contadores, la Universidad de la República, el Instituto Juan Pablo Terra”, indicó.

“La intervención del Dr Hugo Barreto fue muy ilustrativa porque mostró aspectos que nunca había meditado sobre la Ley de Cooperativismo”, apuntó. La norma “intrínsecamente trae en su formulación que los valores y los principios del cooperativismo no son solo una declaración, sino que es una forma de interpretar la ley”, recapituló. “El movimiento cooperativo es protagonista de su propia ley, y eso es lo que le da la fuerza para poder reprogramarse y poder crecer sobre su propia experiencia”, puntualizó.

“Lo está haciendo Cudecoop con su comisión político técnica, también lo está haciendo el Inacoop en su consejo consultivo de cooperativismo”, ahondó Montaño. Allí participan “el conjunto del movimiento cooperativo, sus federaciones, la Universidad de la República y la ANEP”, detalló.

“Estamos abriendo a un periodo de consultas a las organizaciones de los abogados, escribanos, contadores, que incluso hoy estuvieron presentes” también recoger los aportes de “la Auditoría Interna de la Nación, que es el organismo central de control, pero también el el Ministerio de Vivienda y el Mides que son organismos colaterales de control para terminar con una ley potente”, auguró.

La idea es “llegar al parlamento con una posición unánime, solvente que permita en el plazo de esta legislatura tener pronta una ley de cooperativismo que nos impulse”, animó. “La otra ley nos costó 8 años de trabajo, esta la vamos a tratar de sacar en cuatro”, analizó. “Esta vez no es de cero, es una modificación de una ley que ya tenemos”, complementó Rondán.