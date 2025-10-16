Cosse sobre cambio en gestión del Antel Arena: es "una decisión razonable"

En diciembre se termina el contrato que tiene Antel con ASM Global, la empresa encargada de la gestión del estadio, por lo que, a dos meses de que este finalice, el directorio de la empresa pública aprobó una resolución para que la gestión pase a la empresa ITC, una de las tres subsidiarias de Antel, dedicada a tareas de consultoría. En una conferencia de prensa el lunes, el presidente de Antel, Alejandro Paz, dijo que mediante el gerenciamiento directo la estatal prevé ahorrar alrededor de 500.000 dólares por año.

Por su parte, luego de asistir a la Mesa Política del Frente Amplio, Cardona sostuvo que el cambio de gestión del recinto va a permitir que se amplíe el “pool de oportunidades”, para que el Antel Arena pueda ofrecer otros espectáculos, a los que tal vez “no todo el mundo podía acceder”.

Afirmó que “era el momento justo de hacerlo”, y sostuvo que “no es lo mismo discutir un Antel Arena que se puso en vigencia en 2018”, cuando “Uruguay daba ese paso histórico de tener un arena propio”, a “todo el know how y el conocimiento de la gestión que Antel fue acumulando en todos estos años”. De esa forma, trasladó “tranquilidad” acerca del cambio y dijo que quienes “reclaman en este momento una licitación tuvieron la oportunidad de hacerla y no la hicieron”.