El excandidato a la Intendencia de Montevideo por Cabildo Abierto, Roque García, anunció su renuncia al partido liderado por Guido Manini Ríos. Según consignó El País, el coronel retirado y magíster en Ciencias Políticas comunicó su decisión en una columna radial titulada “Tristeza y traición”.
Por apoyo al presupuesto
Roque García deja Cabildo Abierto y denuncia "traición"
"No soy yo que deja a Cabildo Abierto, sino que es Cabildo Abierto me deja a mí. Y como a mí a muchísimos otros que soñamos con un proyecto distinto”, expresó Roque García.