Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Roque García | Cabildo Abierto |

Por apoyo al presupuesto

Roque García deja Cabildo Abierto y denuncia "traición"

"No soy yo que deja a Cabildo Abierto, sino que es Cabildo Abierto me deja a mí. Y como a mí a muchísimos otros que soñamos con un proyecto distinto”, expresó Roque García.

Roque García deja Cabildo Abierto y denuncia traición.

Roque García deja Cabildo Abierto y denuncia "traición".

 Foto: Armando Sartorotti / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El excandidato a la Intendencia de Montevideo por Cabildo Abierto, Roque García, anunció su renuncia al partido liderado por Guido Manini Ríos. Según consignó El País, el coronel retirado y magíster en Ciencias Políticas comunicó su decisión en una columna radial titulada “Tristeza y traición”.

En su columna, García expresó que su salida no responde a un cambio de convicciones, sino a un desencanto con el rumbo del partido. “No soy yo quien deja a Cabildo Abierto, sino que Cabildo Abierto me deja a mí, como a muchos otros que soñamos con un proyecto distinto”, afirmó.

Argumentos

El exdirigente sostuvo que las últimas decisiones de los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, en particular su voto junto al Frente Amplio en la discusión presupuestal, representaron una falta de respeto hacia los votantes cabildantes. A su juicio, esa postura contraviene el programa partidario y constituye “una traición”.

García también cuestionó que la fuerza política haya acompañado la votación de la Rendición de Cuentas y el aumento del endeudamiento público, medidas que —dijo— contradicen los compromisos asumidos por el partido. Además, recordó episodios previos que, en su opinión, anticipaban el quiebre interno, como la salida de Lorena Quintana, excompañera de fórmula de Manini Ríos.

Respecto al reciente debate presupuestal, el exaspirante a la Intendencia señaló que la aprobación de nuevos impuestos y la creación de una Secretaría de Litigio Estratégico bajo la órbita de Presidencia y que "se le otorgaron superpoderes a Jorge Díaz", marcan “la ruptura de un principio de representación”.

De acuerdo al mencionado medio, García ya había transmitido semanas atrás su malestar a Manini Ríos por la posición adoptada por la bancada en la votación parlamentaria.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar