Caggiani dijo que atentado al INR es "consecuencia" de que se haya "tomado el control de las cárceles"

Caggiani dijo que "hay que ver" como los actores políticos puedan dar un mensaje de que "esto no debe seguir pasando":

"Seguramente esto son cosas que han llegado para quedarse y cuando uno empieza a tomar un poco el control de estos temas tiene esas consecuencias que muchas veces no son las deseadas", subrayó.

La elección de un nuevo fiscal de Corte

Caggiani, dijo que el Parlamento se tiene que ir "poniendo de acuerdo" en relación a la elección de un nuevo fiscal de Corte que substituya a la actual subrogante, Mónica Ferrero: "Lo hemos conversado, lo que pasa es que muchas veces uno es uno y sus circunstancias, y a veces las circunstancias no ayudan".

"Una Fiscalía que no tiene un respaldo institucional en función de que ha sido asumida a partir de de subrogaciones del Fiscal General, creo que tampoco es una buena señal", apuntó Caggiani.

¿Cuándo se vota el Presupuesto?

Caggiani fue consultado en relación a la reunión que tuvo la bancada de senadores del Frente Amplio este fin de semana, donde también participaron el ministro de Economía, Daniel Oddone, su subsecretario, Martin Vallcorba, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Adelantó que se estableció un critario de trabajo que determina el cierre del presupuesto este sábado en la comisión de Presupuesto integrada con Haciendo de la Cámara de Senadores, y se prevé que se comience el tratamiento del proyecto en el plenario de la cámara alta el martes 25, con el viernes 28 como fecha tope.

"Hay un muy buen trabajo que hizo la Cámara de Diputados, así que nosotros vamos a trabajar sobre ese escenario", dijo Caggiani, y agregó: "Estamos trabajando en algunas posibles reasignaciones, sobre todo tratar de focalizar aquellos lugares donde quedó un poco más desprotegido por la primera Cámara, por ejemplo, aspectos que hacen a fortalecer la Físcalía".