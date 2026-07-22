Uruguay se prepara para atravesar un escenario climático crítico. Según advirtió el meteorólogo José Serra, el país ha comenzado a transitar un período de alta inestabilidad y eventos meteorológicos extremos impulsados por la consolidación del fenómeno de El Niño, cuyos impactos a nivel regional y global ya se hacen sentir con fuerza.
Super Niño en primavera
Meteorólogo previno sobre un período de desastres climáticos en Uruguay
Con antecedentes trágicos en la región como el caso de Chile, Uruguay se prepara para transitar una fase climática severa, aseguran varios meteorólogos.