Meteorólogo previno sobre un período de desastres climáticos en Uruguay

Un impacto prolongado y zonas en la mira

El pronóstico no se limita a un evento puntual: la anomalía climática mantendrá su impacto en la región desde este momento y hasta mediados de 2027. Tomando como ejemplo las tragedias climáticas observadas en países vecinos como Chile, el especialista enfatizó la necesidad de prevención y de preguntarse si el país está preparado para responder.

"Hoy Uruguay y el mundo se enfrentan a un fenómeno meteorológico severo y extremo (...) Creo que la intensidad de este fenómeno, un 'Super Niño', da lugar a que nos pongamos en alerta todos", afirmó Serra.

Aunque la inestabilidad afectará al territorio nacional, los mapas señalan 11 departamentos de las regiones norte, centro y este como los principales focos de impacto:

Norte y Centro-Norte: Artigas, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Flores y Florida.

Este y Noreste: Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y zonas del departamento de Rocha.