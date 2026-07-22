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Sociedad meteorólogo | climático |

Super Niño en primavera

Meteorólogo previno sobre un período de desastres climáticos en Uruguay

Con antecedentes trágicos en la región como el caso de Chile, Uruguay se prepara para transitar una fase climática severa, aseguran varios meteorólogos.

Inundaciones en Uruguay, producto del paso de El Niño. Meteorólogos advierten que este fenómeno puede ser especialmente severo luego de la segunda mitad del año.&nbsp;

Inundaciones en Uruguay, producto del paso de El Niño. Meteorólogos advierten que este fenómeno puede ser especialmente severo luego de la segunda mitad del año. 
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Uruguay se prepara para atravesar un escenario climático crítico. Según advirtió el meteorólogo José Serra, el país ha comenzado a transitar un período de alta inestabilidad y eventos meteorológicos extremos impulsados por la consolidación del fenómeno de El Niño, cuyos impactos a nivel regional y global ya se hacen sentir con fuerza.

También Guillermo Ramis se había referido a esta situación, donde estima que pueden contarse en decenas de miles los desplazados por esta fase agresiva de El Niño, sumado a las consecuencias desastrosas del cambio climático que tornan más intensas y duradera.

Las tormentas y destrozos registrados recientemente en puntos como Salto son solo el comienzo. Serra señaló que este tipo de episodios continuarán repitiéndose en los próximos meses y que el pico de mayor severidad se espera para mediados de septiembre, cuando se prevé la llegada de abundantes precipitaciones, tormentas severas, rachas de viento muy fuertes y caída de granizo.

Un impacto prolongado y zonas en la mira

El pronóstico no se limita a un evento puntual: la anomalía climática mantendrá su impacto en la región desde este momento y hasta mediados de 2027. Tomando como ejemplo las tragedias climáticas observadas en países vecinos como Chile, el especialista enfatizó la necesidad de prevención y de preguntarse si el país está preparado para responder.

"Hoy Uruguay y el mundo se enfrentan a un fenómeno meteorológico severo y extremo (...) Creo que la intensidad de este fenómeno, un 'Super Niño', da lugar a que nos pongamos en alerta todos", afirmó Serra.

Aunque la inestabilidad afectará al territorio nacional, los mapas señalan 11 departamentos de las regiones norte, centro y este como los principales focos de impacto:

Norte y Centro-Norte: Artigas, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Flores y Florida.

Este y Noreste: Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y zonas del departamento de Rocha.

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