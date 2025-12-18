Da Silva: "Nadie va a elegir a Valeria Ripoll nuevamente como candidata a la vicepresidencia"

El segundo aspecto señalado fue la falta de militancia activa para reivindicar la gestión del gobierno saliente. “Nos faltó actitud para defender y mostrar las cosas que hicimos y nos asustó la cancelación frentista”, sentenció.

Pese a las críticas, el senador subrayó la necesidad de cerrar la etapa de autocrítica interna para evitar divisiones dentro del partido y enfocarse en los desafíos que enfrenta Uruguay en el corto plazo. En ese marco, destacó que la coalición cuenta en Luis Lacalle Pou con “el activo político más importante del país”.