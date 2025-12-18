En una entrevista concedida a La Mañana en Cadena, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva cuestionó el informe interno elaborado por Opción Consultores sobre las razones de la derrota blanca en las últimas elecciones nacionales y apuntó directamente a la estrategia electoral adoptada.
Inconforme
Da Silva: "Nadie va a elegir a Valeria Ripoll nuevamente como candidata a la vicepresidencia"
Da Silva volvió a cuestionar la estrategia del PN, criticó la elección de la fórmula y llamó a dejar la autocrítica para mirar los desafíos del país.