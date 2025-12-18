Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Valeria Ripoll |

Inconforme

Da Silva: "Nadie va a elegir a Valeria Ripoll nuevamente como candidata a la vicepresidencia"

Da Silva volvió a cuestionar la estrategia del PN, criticó la elección de la fórmula y llamó a dejar la autocrítica para mirar los desafíos del país.

Da Silva inconforme todavía con la excandidata a la vicepresidencia por el PN, Valeria Ripoll.

Da Silva inconforme todavía con la excandidata a la vicepresidencia por el PN, Valeria Ripoll.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

“No estoy conforme ni con la forma del documento, ni con el contenido en muchas partes”, afirmó el legislador, quien identificó dos factores centrales que, a su entender, explican el resultado adverso. El primero estuvo vinculado a la conformación de la fórmula presidencial y, en particular, a la candidatura de Valeria Ripoll.

Contra Valeria Ripoll

“Nadie va a elegir a Valeria Ripoll nuevamente como candidata a la vicepresidenta, menos pensando que con Ripoll se le iba a agregar sensibilidad social a un partido que es sumamente sensible”, sostuvo Da Silva, marcando distancia con la decisión tomada en la campaña.

El segundo aspecto señalado fue la falta de militancia activa para reivindicar la gestión del gobierno saliente. “Nos faltó actitud para defender y mostrar las cosas que hicimos y nos asustó la cancelación frentista”, sentenció.

Pese a las críticas, el senador subrayó la necesidad de cerrar la etapa de autocrítica interna para evitar divisiones dentro del partido y enfocarse en los desafíos que enfrenta Uruguay en el corto plazo. En ese marco, destacó que la coalición cuenta en Luis Lacalle Pou con “el activo político más importante del país”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar