Daniela Lopes: La Flotilla rumbo a Gaza es "un grito de amor, cariño y resistencia"

"Realizamos tareas organizativas y logísticas. Cargamos la ayuda humanitaria y preparamos el barco para salir", resumió.

Además llevaron adelante tareas de prensa y difusión. Desde el principio los organizadores de la Global Sumud Flotilla explicaron que esta "acción directa" que pretende romper el bloqueo, persigue también el objetivo de darle difusión al genocidio en curso en Palestina y señalar a Israel como responsable de crímenes de lesa humanidad, con la complicidad de otros países capitalistas.

"Hubo muchas personas que se acercaron a demostrarnos su solidaridad, cariño y respaldo", contó la militante.

Un grito de amor, cariño y resistencia

La organización que se define como antiimperialista, anticapitalista y antisionista ha logrado en esta oportunidad (la tercera) reunir a más de 1000 voluntarios de 80 países. Consultada por Caras&Caretas sobre el ánimo general de la misión humanitaria Daniela dijo que "el ánimo general puede resumirse en una palabra: resistencia". "Seguimos adelante con la lucha con compañeros de 80 países distintos. Los compañeros forman parte de distintas culturas, idiomas y religiones. Hay compañeros que no hablan español y debemos buscar formas para comunicarnos y desarrollar las tareas", relató.

"Estamos unidos en nuestra misión de romper el cerco ilegal en Gaza", "pretendemos entregar ayuda humanitaria y denunciar el genocidio que lleva adelante el Estado de Israel", señaló Lopes.

La humanidad sigue presente

"Soy conciente que me dirijo a una zona de guerra pero nos motiva la moral, esta misión es un acto de humanidad que tenemos que llevar adelante de cualquier forma ¡Es necesario actuar ya!", expresó consultada sobre si es consciente de que se dirige a una zona de guerra; "más allá de la perspectiva que tenga uno sobre el asunto, creo que todos sabemos lo que está pasando en Palestina hace más de tres años... Eso es lo que nos lleva a realizar esta misión. Quizás debieramos preguntarnos por qué es necesario que una misión civil lleve ayuda humanitaria a Gaza", agregó.

Los organizadores, especialmente Greta Thunberg han insistido en que esta acción es necesaria porque la mayoría de los gobiernos han elegido la omisión y la complicidad.

"No estoy nerviosa, tal vez lo esté llegado el momento, pero debo decir que el objetivo de la misión es lo que nos vuelve a tierra", concluyó Lopes.

Tres uruguayos viajan en la Flotilla: Jorge Vignolo delegado del PITCNT trabajador marítimo y Ana Zugarramurdi que es activista por los Derechos Humanos y rescatista de migrantes del mar mediterráneo.