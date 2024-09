Defensa de Penadés denuncia a la fiscal Alicia Ghione

Laura Robatto, defensa de Penadés, dijo a Caras y Caretas que “es cierto que Ghione indicó eso y que luego no lo sostuvo en la audiencia. Yo estaba presente cuando Ghione dijo que Mauvezín no tiene relación con la trama. También estaba presente Homero Guerrero, la Unidad de Litigación de Fiscalía y la fiscal adjunta de Ghione”, señaló Robatto. La penalista resumió en diálogo con Caras y Caretas las extensas audiencias de esta semana: “Dejame defenderme, no me hagas un linchamiento”, y a manera de ejemplo dijo: “La fiscal Ghione me dio un acta con declaraciones que estaba cortada por la mitad. Tuve que presentar un escrito para reclamar el resto del acta. Cuando me lo dieron completo me di cuenta de que a la primera entrega le faltaban 18 hojas”, dijo Robatto y agregó: “No le tengo confianza a Ghione, no le voy a presentar ninguna prueba más porque está constatado cómo se las pasa a Mastropierro, porque además aprendí que si esta fiscal dice que hay sol, hay que agarrar el paraguas”.

Robatto relató que la fiscal está presionando para que Mauvezín acuerde y él no quiere admitir esos hechos que le imputa. Sólo cuatro declaraciones de denunciantes indican que Mauvezín servía de nexo con Penadés, pero en la carpeta investigativa no hay una sola prueba documentada en teléfonos, chats en que se constante este extremo.

Acerca de las presiones y extorsiones que Caras y Caretas pudo conocer existieron en la Fiscalía contra el ya condenado exfuncionario del Parlamento, Diego Cuiñas quien colaboró con Penadés para intentar identificar los vínculos de Jonathan Mastropierro, el Tribunal de Apelaciones de 4to Turno indicó en sentencia que “las presiones para alcanzar acuerdos son prácticas reñidas con un sistema de justicia republicana” “y deben ser denunciadas porque hace a la transparencia del sistema”.

“La trama no tiene que ver con los delitos sexuales”

El penalista Homero Guerrero, quien también encabeza la defensa de Penadés, dijo este martes ante la jueza María Noel Odriozola, que a partir del flujograma elaborado por el policía Federico Rodríguez y Carlos Tarocco, “no existe una evidencia de que ese flujograma sirviera para amedrentar a las víctimas”, dijo Guerrero. Para la defensa del exsenador del Partido Nacional ese es un punto clave porque las amenazas descritas por la fiscal Alicia Ghione cuando en 2023 solicitó el pedido de desafuero no se materializaron nunca. Es decir, Tarocco investigó a Mastropierro porque junto con el policía Federico Rodríguez, también ya formalizado, conocían a Mastropierro desde que éste estaba recluido en la cárcel de Juan Soler, en 2019. En ese contexto conocieron que Mastropierro tenía como medio de vida mantener relaciones sexuales con hombres para luego extorsionarlos. Pero el punto está en el resto de los denunciantes que señalaron a Penadés. La defensa del exsenador indica que en la carpeta investigativa no hay una prueba que indique que el flujograma elaborado por los expolicías Rodríguez y Tarocco se utilizó para amedrentar a los denunciantes. Laura Robatto señaló que si la fiscal Alicia Ghione utilizó todo este tiempo con otras situaciones derivadas de la investigación principal, esto no puede ser responsabilidad de los imputados y menos ir en contra de sus garantías, que incluyen los plazos razonables para acusar al imputado.

Robatto hizo hincapié en otras dos víctimas denunciantes que señalaron en las últimas semanas que vieron en la década del 90 a Penadés ingresar a un apartamento. “¿Quieren 8 meses más para seguir buscando gente?”. Ambas mujeres declararon en la Comisión Reparatoria de personas Transexuales y en Fiscalía. “Y no se presentaron en audiencia judicial”, indicó Robatto “porque no tienen nada que decir más que el hecho de que lo vieron ingresar a un apartamento”. La penalista también subrayó que desde que se formalizó a Penadés el 10 de octubre de 2023 “hay víctimas que no se presentaron a las pericias psicológicas”, se atrasaron en todas esas pruebas y ahora piden más tiempo para investigar”.

La gran pregunta, comparten Robatto y Guerrero, es para qué Penadés armaría esta trama si conocía a sus denunciantes. “Nosotros no podemos pedir recusar a un fiscal, o lo hubiéramos pedido”, dijo Robatto.

El homicidio de Sayago

Por su lado, el hermano de la víctima del homicidio en Sayago ocurrido a mediados de 2023 Romina Celeste había intentado endilgar a Penadés, Jonathan Barbieri, declaró que “mi hermano tuvo un tema de drogas”. A los días de la muerte de Barbieri, la fiscal Ghione llamó al hermano de la víctima para saber si se contactaba con Penadés… El hombre respondió que “mi hermano tenía malas yuntas y estaba en lugar equivocado, vinculado a una boca de venta de pasta base”.

Robatto señaló que ya pasó un año desde la formalización. “La Fiscalía se dedicó a cosas a las que no se tenía que dedicar”. En agosto de 2023 tomaron declaraciones anticipadas: eso precisamente hizo decir a la fiscal a la prensa que “nunca tuve tanta prueba como en este caso”, ¿y hoy pide prórroga?, preguntó Robatto. La prórroga solicitada por la Fiscalía concedida por la jueza Odriozola “no sirve para investigar los delitos por los que se imputa a Penadés, porque la prórroga se solicita para investigar esa trama que ya fue desarticulada”, dijo Robatto y añadió a manera de ejemplo que “por más que existan 40 condenados más por la llamada trama, no tiene que ver con los delitos sexuales por los que Penadés está imputado”. En diciembre pasado la defensa de Penadés pidió el rastreo de un teléfono “pero se rechazó porque ‘de esta manera queríamos identificar a víctimas’”. Robatto añadió que “por lo que se conoce hasta ahora, Mouvezín se comunicaba con uno de los denunciantes para que ese a su vez se comunicara con los demás. Cosa rara que no tuvieran teléfono y que ejercieran la prostitución como ellos mismos dicen, sin teléfono. Entonces solicitamos rastrear el único teléfono que supuestamente existía, y se nos negó esa posibilidad”.

Acerca de la relación que la fiscal Ghione mantiene con Mastropierro y que genera que Robatto no muestre en Fiscalía ninguna prueba con la que cuenta para la defensa de Penadés, la penalista ejemplificó que el 29 de octubre del 2023 Ghione le dijo a Mastropierro: “Vamos arriba! Penadés se hunde”.