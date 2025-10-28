Oddone insiste con el levantamiento del secreto bancario y Bordaberry le abre la puerta

De todas formas, en la votación el artículo no tuvo el apoyo suficiente y quedó por el camino.

Abiertos a modificaciones

Oddone insistió este lunes en que la OCDE observó en dos oportunidades a Uruguay por no adecuar la normativa. Aunque dijo que no hay una "relación lineal" entre no aprobar los cambios y recibir una sanción, aseguró que "eventualmente" podría dar lugar a una medida de ese tipo por parte del organismo internacional.

"Estamos totalmente dispuestos y abiertos a reconsiderar modificaciones adicionales que puedan encontrar consenso", apuntó el ministro en relación a propuestas que puedan surgir sobre este tema desde el Poder Ejecutivo o desde el Senado.

En este sentido, aseguró que el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry estuvo conversando con el subdirector de la DGI por este tema. "Nos hizo algunos comentarios, el subdirector de la DGI tomó nota. Seguramente en las próximas semanas trabajemos para ver si encontramos una solución", aseguró.

Bordaberry abre la puerta

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry anunció en X la presentación de varios artículos sustitutivos y aditivos. Entre ellos, planteó una nueva redacción para el artículo descartado en Diputados relativo al levantamiento del secreto bancario a pedido de la Dirección General Impositiva (DGI). El legislador colorado había adelantado su posición la semana pasada, cuando en una rueda de prensa llamó a “mirar lo que nos pide la OCDE”, en línea con la postura del equipo económico.

En esa instancia, Bordaberry puntualizó que el organismo internacional “no pide sacar al juez del proceso”, ni tampoco dice que “no haya que notificar” al investigado, sino que pide la “notificación posterior”.