Denuncia contra Orsi tuvo "impacto nulo" de cara a las elecciones

También se esgrime que la opinión pública cree que “hay motivaciones” detrás de la denuncia y que el narcotráfico “sí tiene capacidad de incidir en los procesos electorales”.

Además, afirman que “hubo un asedio digital a Yamandú desde una campaña coordinada desde México”.

Campaña empañada

El informe dice, asimismo, que a la campaña electoral 2024 se “la empañó desde el arranque con un caudal de inversión en fake news que jamás conoció el país” y que no solo desde filas de Orsi sostienen que “hay algo raro que entró con mucha fuerza”.

El documento cita los datos de una encuesta realizada por la consultora Nómade, aunque no especifica los detalles de cómo se realizó la medición.

Ante la pregunta: “¿Quién crees que es el responsable de la campaña ‘sucia’ contra Yamandú Orsi?”, los consultados respondieron en un 57,6% que se trata del “actual gobierno”; otro 24,9% consideró que fueron “las denunciantes”; un 11,4% apuntó a “integrantes de su propio partido político (Frente Amplio)”; un 4,8% dijo que el origen estuvo en “algún medio de comunicación” y el 1,3% señaló al “narcotráfico” como culpable.

De acuerdo con lo que marca el documento, también se presentan la siguiente consulta por parte de Nómade: “¿Creés que el narcotráfico sea capaz de incidir en campañas/apoyar candidatos o partidos/financiar fake news en Uruguay?”. Ante esta pregunta, un 66,1% de los encuestados respondió que sí; otro 12,7%, que no y un 23,2% dijo que no lo sabe o prefiere no contestar.

Números favorables a Orsi

En lo que refiere a la medición de intención de voto, los números son beneficiosos para el precandidato. El informe le da al FA, en un escenario en el que las elecciones fueran hoy, 43% de intención de voto contra 33% del Partido Nacional, mientras que en la interna del FA, Orsi se llevaría 43% de los votos y Carolina Cosse 36,3%, mientras que Mario Bergara quedaría tercero con 3,8% y Andrés Lima último con 1%. Quienes dijeron no saber o prefirieron no responder suman el 5,2%.

El comando destaca que el precandidato “tiene una imagen consolidada con altísima valoración, como persona, como responsable de haber gobernado Canelones y, sobre todo, como candidato”.