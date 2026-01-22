Denuncian 62 nuevas designaciones directas en la administración Besozzi

El informe detalla que las 62 designaciones directas se reparten territorialmente en Mercedes (24), Cardona (diez), Dolores (siete), Villa Soriano (cinco), Santa Catalina (cinco), Palmar (cuatro), Palmitas (tres), Rodó (dos), Agraciada (uno) y Risso (uno). En el caso de la capital departamental, donde se dio más ingreso de personal, 10 fueron para la secretaría de Deporte y 5 para el departamento de Arquitectura.

Asimismo, en lo que tiene que ver con los tiempos de los ingresos, se detalla que dos se dieron en el primer mes de gobierno (julio) y 12 en el segundo mes (agosto). En setiembre hubo 13 ingresos y en octubre, cuatro. En los últimos dos meses del año se registró la mitad del total de los ingresos directos del período analizado: en noviembre ingresaron 21 funcionarios y en diciembre, diez. En cuanto a las características de la relación laboral establecida por la Intendencia de Soriano, 28 son zafrales y 27 contratados. Los siete restantes son jornaleros.

"Modalidad injusta" de la Intendencia

Alonso deja claro que en Soriano esto “se ha venido implementando desde hace muchísimos años”, lo que termina “cortando la posibilidad de tener todos los sorianenses igualdad de oportunidades” para acceder a cumplir funciones municipales. “Creemos que es una modalidad injusta y que de alguna manera sigue fortaleciendo ese aparato que tiene el Partido Nacional en el departamento”, profundizó el dirigente frenteamplista.

Detalló que quienes se pueden “acomodar” son las “mismas personas; después las ves haciendo campaña o caravana por el actual intendente”. Alonso, sin embargo, deja en claro que no cuestiona a las personas en sí que “con base en sus necesidades, en base al desempleo que hay en el departamento, ven la posibilidad de tener un trabajo”. En esa misma línea, entiende que “se juega con la necesidad de las personas” y se promueve la “precarización” del trabajo con la importante utilización de las contrataciones periódicas, y que, por tanto, no generan “derechos laborales”.

“Esto se da en un contexto en que en el Parlamento nacional se aprobó una ley que establece el ingreso por concurso y sorteo a las intendencias; llama la atención que justo cuando esa ley estuvo en discusión, se aprobó en el parlamento, aquí en el departamento de Soriano era con impunidad total el ingreso a dedo que se hacía a la Intendencia”, concluyó Alonso.