Despidos por WhatsApp en Copagran conmocionan a Río Negro

Una escalada de despidos en la región

Los despidos en Copagran se suman a una preocupante escalada de ceses de personal en Río Negro, que ha visto 43 despidos en el último mes y medio. Esta ola de desvinculaciones se inició con el reciente cierre de la planta Milagro S.A. en Young, que dejó sin empleo a unas sesenta mujeres que trabajaban en el sector de packaging.

El cierre de Milagro S.A. se vincula a la frustrada inversión de la empresa Summy Fruits (parte del Grupo San Miguel), que había proyectado una plantación de 1.700 hectáreas de limones en el litoral del país. El proyecto buscaba industrializar el aceite esencial de cáscara de limón para exportar a Estados Unidos y abastecer a la industria cosmética, pero no logró concretarse.

Por Demir Pereyra