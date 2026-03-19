Díaz Canel: "La solidaridad siempre retorna a quienes la practican sin otro interés que el bienestar humano"

Un puente de ternura sobre el bloqueo

El arribo del Convoy Nuestra América no es un mero evento logístico. Es, ante todo, un acto de reivindicación histórica. Las cerca de cinco toneladas de insumos médicos, paneles solares y sistemas fotovoltaicos que llegaron en esta primera avanzada son solo la parte visible de un mensaje mucho más profundo: la continuidad del pensamiento martiano y bolivariano en el siglo XXI.

Cuando la eurodiputada francesa Emma Fourreau afirmó que es "muy importante estar aquí con el pueblo cubano, que siempre ha demostrado solidaridad con los pueblos de todo el mundo", no solo hablaba de la ayuda material, sino de la deuda moral que gran parte del progresismo global mantiene con la isla . Sus pasos sobre la tierra cubana representan exactamente lo que planteaba el mandatario cubano: "La solidaridad siempre retorna a quienes la practican sin otro interés que el bienestar humano".

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Es el eco de José Martí, para quien "patria es humanidad", y la concreción del sueño bolivariano de una América unida frente a las amenazas externas.

El convoy, inspirado en las experiencias de solidaridad con Gaza, reunió a 120 representantes de 19 países, incluyendo a cuatro eurodiputados y activistas de movimientos sociales y sindicales. La delegación, que partió desde Roma y Milán, no solo trajo suministros, sino la certeza de que, frente a lo que el dirigente del Frente Amplio Fernando Gambera calificó como una política "inhumana" que busca generar "un drama humanitario" , existe una red de contención global que se niega a normalizar el asedio.

Fernando Pereira y un gesto político a la uruguaya

Pereira llegará acompañado por la senadora Liliam Kechichian, la exdiputada Ana Olivera y el dirigente Heber Bouses . Junto a ellos, viajarán representantes del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y de Morena de México , conformando una avanzada política que busca "explorar ámbitos de cooperación" en medio de la emergencia .

La decisión de viajar no estuvo exenta de debates internos. Según reveló el semanario Búsqueda, algunos dirigentes del Secretariado Ejecutivo del FA cuestionaron la utilidad de la visita, preguntándose si no generaría "más complicaciones logísticas para los anfitriones" que contribuciones concretas. Sin embargo, Pereira fue tajante al defender la misión: "Hay que dar el gesto político a la uruguaya ante este atropello", afirmó, convencido de que, aunque el viaje no sea la solución al problema, tiene un "valor simbólico" fundamental .

Legado de unidad frente al imperio

La llegada simultánea del convoy europeo y de las delegaciones latinoamericanas refuerza la tesis de que Cuba no está sola. No se trata únicamente de una ayuda humanitaria que, como reconoció la propia eurodiputada Fourreau, "no va a resolver las necesidades", sino de "un primer paso para ampliar y atraer más personas al movimiento internacional de solidaridad" .

Esta movilización global es la respuesta concreta a la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 29 de enero, que declaró una "emergencia nacional" y reactivó medidas extremas para impedir la entrada de combustible a la isla, una política que el canciller cubano calificó de "fascista, criminal y genocida" . Es, también, un acto de desagravio ante las declaraciones del propio Trump, quien hace apenas días afirmó que tendría "el honor de tomar Cuba".