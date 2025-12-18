Hacete socio para acceder a este contenido

Política María Dolores | legisladores |

Por segunda vez

Diputados postergó la Comisión Investigadora por la compra de María Dolores

La Cámara de Diputados volvió a postergar la creación de una comisión para investigar la compra de la estancia María Dolores por el Instituto de Colonización.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
La resolución se adoptó este miércoles, durante la última sesión extraordinaria de la Cámara baja, en la que uno de los puntos del orden del día era precisamente la conformación de la comisión destinada a investigar el proceso de adquisición del predio.

Decisión unánime por parte de los legisladores

Cabe recordar que el pasado 2 de setiembre, con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, el tratamiento del tema había sido postergado hasta esta instancia. Sin embargo, en la sesión de este miércoles, el plenario resolvió nuevamente aplazar la votación. La decisión fue adoptada de forma unánime por los legisladores presentes.

El pedido para conformar la comisión fue impulsado por la bancada de Vamos Uruguay, del Partido Colorado, que planteó la necesidad de investigar la compra realizada por el Instituto Nacional de Colonización. Con la nueva postergación, el tema volverá a ser considerado recién en febrero, cuando se reanude la actividad parlamentaria.

