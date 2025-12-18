La Cámara de Diputados volvió a aplazar la definición sobre la creación de una Comisión Investigadora para analizar la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Se trata de la segunda vez que el tema no prospera en el plenario, y ahora la decisión fue diferida para febrero.
Diputados postergó la Comisión Investigadora por la compra de María Dolores
