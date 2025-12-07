Hacete socio para acceder a este contenido

Autocrítica con gusto a poco

Partido Nacional debate si se alinea tras Lacalle Pou como único candidato y elimina las internas

La autocrítica del Partido Nacional termina sin grandes conclusiones. El debate que se plantea es si Lacalle Pou será el único candidato a la presidencia.

¿Lacalle Pou será candidato único del Partido Nacional?

Por Redacción Caras y Caretas

Terminó la recorrida con autocrítica del Partido Nacional por el país y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dejó la frase más importante de todas las que se escucharon hasta el momento: "Lacalle Pou fue buen presidente, pero su gobierno fue de medio pelo".

La afirmación generó mucho revuelo y múltiples interpretaciones pero el sanducero jamás se desdijo.

Con este análisis Olivera hizo la autocrítica más fuerte de todas las que se escucharon en la recorrida blanca y plantó bandera contra la eventual candidatura de Lacalle Pou para las próximas elecciones nacionales. Nadie dentro del Partido Nacional se atrevió a tanto, lo que coloca al intendente como el único que se postula para hacer frente al dominio absoluto del herrerismo en la interna blanca.

Por si hacía falta interpretar sus palabras, la polémica excandidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, hoy alejada de su compañero de fórmula Álvaro Delgado, postuló a Olivera para liderar el sector wilsonista que quedó vacante tras la muerte de Jorge Larrañaga.

"Sin el Guapo, Nico está haciendo un camino similar, no digo que quiera parecerse, pero hay muchos dirigentes que después que falleció el Guapo quedaron a la deriva", explicó la exsindicalista y se sumó a las críticas del sanducero contra algunos miembros del gobierno: "Hay gente que dice que algunos referentes nacionalistas después de asumir en el gobierno no les contestaban el teléfono”, señaló.

Si bien dijo que no comparte el término "gobierno de medio pelo", aceptó que mucha gente no se sintió represaentada porque “obviamente el crecimiento salarial no fue enorme” y que “se demoró en recuperar salario”.

“Para mucha gente quizás este [el de Lacalle Pou] había sido un gobierno excelente, y quizás tenían una mirada que no se condice con lo que pensaba la gente, que capaz que te vota porque le subió el sueldo, porque mejoró la calidad de vida de su familia”, comentó Ripoll.

Voces desde adentro del Partido Nacional

Un análisis sobre los eventuales candidatos blancos para las próximas elecciones que realizó El País con comentarios desde adentro del Partido Nacional, no duda en poner a Nicolás Olivera como "el más duro durante el proceso de autocrítica".

El artículo coloca a Olivera entre los pocos que el hecho de que el Partido Nacional esté monopolizado por el herreismo "es mala cosa”.

Otro de los que acompaña el sentimiento antiherrerista de Olivera es el exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, quien se posicionó en contra de que el Partido Nacional se alinie tras una única lista y elimine las internas para la alección del mpróximo candidato.

“Las experiencias de ese tipo no han sido buenas. Ha sido difícil tener experiencias electorales importantes cuando hay liderazgos tan fuertes, porque hacen que la dimensión electoral termine siendo menor a la natural expresión política” del partido, advirtió en declaraciones a El País.

