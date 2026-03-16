El desafío ético de Uruguay: el plan para erradicar la pobreza infantil

Precisó que la lucha contra la pobreza infantil se enmarca en una agenda redistributiva más amplia. Y advirtió sobre una tendencia a la precarización laboral y salarios sumergidos que amenazan la reproducción de la clase trabajadora. En sus palabras, "estamos en un proceso de resignificación de la resistencia a través de la elaboración de propuestas que tienen que ver con la sobrevivencia". Esta visión vincula directamente la calidad del empleo adulto con la posibilidad de hogares libres de pobreza.

Debate popular y pobreza

Para Sommaruga, el camino para concretar estos cambios no es solo técnico, sino político y social. La estrategia del Pit-Cnt incluye un despliegue nacional de asambleas para que la propuesta llegue al "corazón y a la conciencia de la gente".

En este sentido destacó que, según estudios de opinión, el 47% de la población respalda la iniciativa del 1%. La meta final es que el Estado asuma un rol protagónico: "eliminar la pobreza infantil es una meta alcanzable si se decide asignar los recursos necesarios de forma permanente".