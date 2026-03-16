La persistencia de la pobreza en la niñez y la adolescencia son para Uruguay un "problema estructural" y una "necesidad histórica" que el país debe resolver, afirmó el dirigente del Pit-Cnt, Sergio Sommaruga. El crecimiento económico reciente no se ha traducido en bienestar para los más vulnerables, lo que pone en evidencia fallas en la distribución de la riqueza, agregó.
impuesto al 1%
El desafío ético de Uruguay: el plan para erradicar la pobreza infantil
El movimiento sindical impulsa una sobretasa impositiva para financiar una transformación estructural y combatir la exclusión que afecta a 3 de cada 10 niños.