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Política Uruguay | Pit-Cnt | Sergio Sommaruga

impuesto al 1%

El desafío ético de Uruguay: el plan para erradicar la pobreza infantil

El movimiento sindical impulsa una sobretasa impositiva para financiar una transformación estructural y combatir la exclusión que afecta a 3 de cada 10 niños.

Sommaruga en Legítima Defensa 2da. Dosis.

Sommaruga en Legítima Defensa 2da. Dosis.

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La persistencia de la pobreza en la niñez y la adolescencia son para Uruguay un "problema estructural" y una "necesidad histórica" que el país debe resolver, afirmó el dirigente del Pit-Cnt, Sergio Sommaruga. El crecimiento económico reciente no se ha traducido en bienestar para los más vulnerables, lo que pone en evidencia fallas en la distribución de la riqueza, agregó.

En entrevista con Legítima Defensa 2da. Dosis (Caras y Caretas), se extendió sobre las propuestas del movimiento sindical, en particular sobre el impuesto al 1% más rico de la población.

Frente a las posturas que descartan aumentos impositivos, Sommaruga sostuvo que la herramienta propuesta no es un tributo nuevo, sino una modificación parcial. Se trata de una "sobretasa a un impuesto preexistente" diseñada para captar recursos de los sectores con mayor capacidad contributiva. El objetivo es alcanzar el presupuesto necesario para un cambio real, ya que los incrementos actuales representan solo "una séptima parte de lo que se necesita para lograr el abatimiento de la pobreza infantil".

Precisó que la lucha contra la pobreza infantil se enmarca en una agenda redistributiva más amplia. Y advirtió sobre una tendencia a la precarización laboral y salarios sumergidos que amenazan la reproducción de la clase trabajadora. En sus palabras, "estamos en un proceso de resignificación de la resistencia a través de la elaboración de propuestas que tienen que ver con la sobrevivencia". Esta visión vincula directamente la calidad del empleo adulto con la posibilidad de hogares libres de pobreza.

Debate popular y pobreza

Para Sommaruga, el camino para concretar estos cambios no es solo técnico, sino político y social. La estrategia del Pit-Cnt incluye un despliegue nacional de asambleas para que la propuesta llegue al "corazón y a la conciencia de la gente".

En este sentido destacó que, según estudios de opinión, el 47% de la población respalda la iniciativa del 1%. La meta final es que el Estado asuma un rol protagónico: "eliminar la pobreza infantil es una meta alcanzable si se decide asignar los recursos necesarios de forma permanente".

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