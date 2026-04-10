El FA aprobó moción de "absoluto respaldo" a gestión de Carlos Negro.

Además, el Frente Amplio remarcó que por primera vez se presentó un Plan de Seguridad Nacional con una mirada integral sobre el problema. Según la declaración, ese plan “muestra todos los ejes que deben ser abordados con robustez”, aunque reconoció que “aún falta mucho por hacer”.

La moción también puso énfasis en el carácter transversal de la política de seguridad y subrayó que se trata de una responsabilidad compartida. En ese punto, destacó que el plan fue elaborado “con la participación de los partidos políticos, agencias del Estado, sector empresarial, organizaciones sociales y académicos de primer nivel”.

Otro de los aspectos resaltados por el oficialismo fue la formación policial. Desde el FA sostuvieron que se trata de “un hecho clave” y valoraron que el plan propone “un cambio de paradigma” para avanzar hacia “una policía formada, equipada, bien remunerada y al servicio de la población”.

La seguridad pública no puede ser "botín electoral"

En el tramo final del texto, la bancada frenteamplista reafirmó “su más absoluto respaldo a las fuerzas policiales en el marco del respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia”.

Sobre el final de la declaración, el FA aseguró ser consciente de que "la seguridad pública es una causa nacional porque afecta al conjunto de la sociedad” y advirtió que el tema no puede ser “considerado un botín electoral”.