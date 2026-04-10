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Política FA | Carlos Negro | interpelación

tras 14 horas de interpelación

El FA aprobó moción de "absoluto respaldo" a gestión de Carlos Negro

Para la bancada del Frente Amplio (FA), el ministro Negro expuso un plan con “objetivos y medidas concretas” y “mostró datos contundentes de la baja de todos los delitos".

El FA aprobó moción de absoluto respaldo a gestión de Carlos Negro.

El FA aprobó moción de "absoluto respaldo" a gestión de Carlos Negro.

 Dante Fernández / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La bancada del Frente Amplio (FA) aprobó este jueves una declaración que respaldó la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, al término de una interpelación que se extendió durante 14 horas.

La declaración votada por la bancada oficialista, y sin apoyo de la posición, sostuvo que, tras escuchar el informe presentado por Negro, el Senado consideró “ampliamente satisfactorias las respuestas del Ministro del Interior” y le otorgó “su máximo respaldo a un rumbo que ha quedado muy claro en materia de seguridad”.

Medidas concretas y baja de delitos

El texto destacó que el ministro expuso un plan con “objetivos y medidas concretas” y defendió los primeros resultados de la actual administración. En ese sentido, la moción afirmó que la exposición de Negro “mostró datos contundentes de la baja de todos los delitos desde el inicio del actual gobierno hasta hoy”.

Además, el Frente Amplio remarcó que por primera vez se presentó un Plan de Seguridad Nacional con una mirada integral sobre el problema. Según la declaración, ese plan “muestra todos los ejes que deben ser abordados con robustez”, aunque reconoció que “aún falta mucho por hacer”.

La moción también puso énfasis en el carácter transversal de la política de seguridad y subrayó que se trata de una responsabilidad compartida. En ese punto, destacó que el plan fue elaborado “con la participación de los partidos políticos, agencias del Estado, sector empresarial, organizaciones sociales y académicos de primer nivel”.

Otro de los aspectos resaltados por el oficialismo fue la formación policial. Desde el FA sostuvieron que se trata de “un hecho clave” y valoraron que el plan propone “un cambio de paradigma” para avanzar hacia “una policía formada, equipada, bien remunerada y al servicio de la población”.

La seguridad pública no puede ser "botín electoral"

En el tramo final del texto, la bancada frenteamplista reafirmó “su más absoluto respaldo a las fuerzas policiales en el marco del respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia”.

Sobre el final de la declaración, el FA aseguró ser consciente de que "la seguridad pública es una causa nacional porque afecta al conjunto de la sociedad” y advirtió que el tema no puede ser “considerado un botín electoral”.

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