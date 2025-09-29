Flotilla Global Sumud se acerca a Gaza y recibe apoyo desde Uruguay.

Desde el colectivo, explicaron a Caras y Caretas que la propuesta consiste en construir pequeños barcos con los colores de la bandera palestina y acompañarlos con frases de apoyo, fotografiarlos en espacios públicos y difundirlos en redes sociales. Para ello, se invita a utilizar las etiquetas #uruguayconpalestina y #palestinalibre, además de etiquetar a @jacarandaculturadelamemoria.

La iniciativa no se limita al ámbito local: busca que personas de distintos países se sumen y llenen las redes con imágenes de barcos de papel en solidaridad con Gaza.

Además, Jacarandá convoca a sumarse a una nueva marcha en contra del genocidio en Palestina prevista para el 9 de octubre y, posteriormente, dirigirse a Torre Ejecutiva para realizar una intervención colectiva depositando los barcos en el espacio público.

Con esta propuesta, el colectivo uruguayo busca visibilizar la situación humanitaria en Gaza, expresar apoyo a la Flotilla Global Sumud y recordar que, como reza el afiche de convocatoria, “el silencio nos hace cómplices”.