Pereira: "Uruguay no puede adherir a la vuelta del imperialismo y la Doctrina Monroe"

Y la postura del Frente Amplio es, más allá del debate de fondo, hacer énfasis en que “el continente está en peligro” con la histórica presencia de parte importante de la flota estadounidense en aguas caribeñas y venezolanas. Ponerse a discutir sobre lo otro, dijo a El País Fernando Pereira, “parece política menor”.

“Eso no quiere decir que no sea importante para Venezuela, que de hecho lo es -agregó el presidente del Frente Amplio- , ni para el Frente Amplio, que de hecho no reconoció los (últimos) resultados electorales, básicamente porque el Centro Carter y Naciones Unidas no dieron el visto bueno al escrutinio”.

Pero aseguró que “lo que no es lógico” es que el conflicto venezolano sea resuelto “con una intervención norteamericana”. “Eso es la vuelta del imperialismo y la Doctrina Monroe. Uruguay no puede adherir a eso”. Sería una traición, agregó, a “las buenas políticas internacionales de Uruguay, no de ahora, sino las históricas”.

Sobre María Corina Machado y el premio recibido semanas atrás, dijo entenderlo como algo “de locos”. “Ella participó del golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002, y es alguien que ahora pide a toda voz la intervención militar para su país”. Es decir, concluyó Pereira: “Participó de actos muy violentos en Venezuela y en cuestiones muy duras. Estoy con la posición de Orsi, el premio debería haber quedado vacante”.