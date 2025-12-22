Pereira: "Uruguay no puede adherir a la vuelta del imperialismo y la Doctrina Monroe"

Uruguay no suscribió un comunicado conjunto en el que varios países latinoamericanos expresaron su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela.
El comunicado, que no contó con el apoyo de Uruguay, fue suscrito por los presidentes de Argentina Javier Milei, de Paraguay Santiago Peña, de Panamá José Raúl Mulino, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia Fernando Hugo Aramayo, altas autoridades de Ecuador y de Perú, reunidos el 20 de diciembre de 2025.
La postura del gobierno y el FA
La postura del gobierno, señalaron fuentes oficiales, está íntegramente reflejada en la intervención de Orsi de este sábado, en la que expresó su “voluntad inquebrantable de colaborar activa y constructivamente en la restauración pacífica del orden institucional y democrático” en el país gobernado por el presidente Nicolás Maduro.
Y la postura del Frente Amplio es, más allá del debate de fondo, hacer énfasis en que “el continente está en peligro” con la histórica presencia de parte importante de la flota estadounidense en aguas caribeñas y venezolanas. Ponerse a discutir sobre lo otro, dijo a El País Fernando Pereira, “parece política menor”.
“Eso no quiere decir que no sea importante para Venezuela, que de hecho lo es -agregó el presidente del Frente Amplio- , ni para el Frente Amplio, que de hecho no reconoció los (últimos) resultados electorales, básicamente porque el Centro Carter y Naciones Unidas no dieron el visto bueno al escrutinio”.
Pero aseguró que “lo que no es lógico” es que el conflicto venezolano sea resuelto “con una intervención norteamericana”. “Eso es la vuelta del imperialismo y la Doctrina Monroe. Uruguay no puede adherir a eso”. Sería una traición, agregó, a “las buenas políticas internacionales de Uruguay, no de ahora, sino las históricas”.
Sobre María Corina Machado y el premio recibido semanas atrás, dijo entenderlo como algo “de locos”. “Ella participó del golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002, y es alguien que ahora pide a toda voz la intervención militar para su país”. Es decir, concluyó Pereira: “Participó de actos muy violentos en Venezuela y en cuestiones muy duras. Estoy con la posición de Orsi, el premio debería haber quedado vacante”.