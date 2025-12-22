La IM avanza en la instalación de papeleras en las principales avenidas de Montevideo

El jerarca remarcó además la necesidad de generar un cambio cultural en la ciudadanía. “No va la bolsita de residuo cuando bajo de mi apartamento, ni la caja semiachatada de un comercio. Van solamente los residuos que tengo que desprenderme en la vía pública”, afirmó.

El objetivo de la IMM es extender la instalación de papeleras a los principales espacios públicos y avenidas de Montevideo. Entre los puntos previstos se encuentra Paso Molino, una zona de alta circulación peatonal y comercial.

Políticas de controles

Consultado sobre el retiro de papeleras durante la administración anterior, Herou señaló que esa decisión permitió aprender sobre la importancia de acompañar estas políticas con controles efectivos. “No discrepo con el objetivo que se planteaba, que es hacernos cargo de los residuos que generamos. Pero sin fiscalización, información y gestión, no funciona”, sostuvo.

Finalmente, el director de Desarrollo Ambiental consideró necesario “ser un poquito más duros” con las multas. “Sabemos que si no sancionamos falta una pata muy importante y en eso vamos a trabajar con más fuerza”, concluyó.