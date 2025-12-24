El MVOT cerró el año con la adjudicación de 750 viviendas cooperativas en todo el país

Paseyro también brindó un balance del impacto del sector en lo que va del año. Señaló que entre marzo y noviembre se firmaron las escrituraciones de 47 cooperativas (1.400 viviendas).

Además, destacó que 67 grupos concluyeron sus proyectos, beneficiando a 2.100 familias, mientras que actualmente existen 175 cooperativas en obra, lo que representa más de 5.400 viviendas en construcción simultánea en diversos departamentos.

Por su parte, el subsecretario Di Candia subrayó que el acceso al hogar es la base para la construcción de ciudadanía. “El techo no es todo, pero es muchísimo”, afirmó, tras invitar a los beneficiarios a fortalecer los lazos barriales a partir de sus nuevos proyectos.

Cooperativas beneficiarias

En cumplimiento con la normativa vigente (Resolución N.º 66/2025), el proceso de este martes incluyó la adjudicación directa de 202 viviendas para cooperativas que ya habían participado sin éxito en tres sorteos previos. Por tanto, el sorteo propiamente dicho se realizó sobre un remanente de 548 cupos.

En total, de las 78 entidades participantes, resultaron beneficiadas 21 cooperativas (20 bajo la modalidad de ayuda mutua y una de ahorro y préstamo). Esta selección permitirá el desarrollo de 585 nuevas viviendas distribuidas en varios departamentos.

En Montevideo salieron beneficiadas Nostrum Lar, Altos del Cerro, Murat 2021, Montevideano 13, COVIINCDP, COVIUTOPIA 1 PVS, Esperanza Azul y Los Geranios (Ahorro, 43 viviendas).

En Salto salieron sorteadas COVI Harriague 2022, con 26 viviendas; Familias Unidad 2023, con 20; y VistaAR, con un proyecto de 22 viviendas.

De Cerro Largo salieron sorteadas las cooperativas Coca Pro, que desarrollará 18 viviendas, Construyendo Sueños Melo 2023, con 20 viviendas; La Unión de Melo, con 18; y Nuestro Hogar Melo, con 12.

Entre las cooperativas sorteadas de ayuda mutua, se encuentra COVI 2010, en Tacuarembó, con un proyecto de 25 viviendas, Pájaros Pintados, en Río Negro, que desarrollará 26; La Virgen, en Rocha, con 44 viviendas; y Covifenix, en Artigas, con 29.

En Paysandú, la cooperativa Coovise fue sorteada con un proyecto de 42 viviendas.