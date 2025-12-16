Hacete socio para acceder a este contenido

Política asentamiento | familias | MVOT

Malvín Norte

Realojaron a 36 familias que vivian en asentamiento con problemas de inundación

El realojo de familias del asentamiento El Progreso integra un proyecto de relocalización más amplio que abarcará a 118 núcleos familiares.

 Foto: MVOT
Por Redacción Caras y Caretas

Treinta y seis familias que residían en el asentamiento El Progreso comenzaron a habitar sus nuevas viviendas en el barrio Malvín Norte, tras un proceso de realojo impulsado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) en coordinación con la Intendencia de Montevideo (IM).

Las casas forman parte de un complejo habitacional ubicado en la zona de Cluzeau Mortet y Carlos María Prando, construido en el marco de un convenio entre el MVOT, a través de la Dirección Nacional de Vivienda, y el gobierno departamental. El acuerdo tiene como objetivo dar solución habitacional a familias que vivían en áreas inundables o con condiciones ambientales adversas.

"En donde vivíamos antes, teníamos la complejidad del arroyo al lado, no había saneamiento, y eso complicaba mucho", expresó el representante de las familias, Carlos Rodríguez, durante la ceremonia.

Plan de relocalización abarcará a 118 familias

El realojo de las familias de El Progreso integra un proyecto de mayor alcance que prevé la relocalización de 118 núcleos familiares provenientes de distintos asentamientos de Montevideo, entre ellos Siete Manzanas, La Chacarita y Vaimaca. La iniciativa combina la construcción de viviendas nuevas con otras alternativas habitacionales.

En algunos casos, el acceso a la vivienda se concreta mediante la compra de unidades usadas, modalidad en la que también participa la Agencia Nacional de Vivienda. El monto total destinado al convenio asciende a 320 millones de pesos uruguayos.

La entrega de las viviendas fue acompañada por autoridades nacionales y departamentales, entre ellas el subsecretario del MVOT, Christian Di Candia; el director nacional de Vivienda, Milton Machado; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; y la directora de Tierras y Hábitat de la IM, Alicia Rubini, junto a otros representantes institucionales.

El subsecretario de Vivienda, Christian Di Candia, reconoció que "los procesos son largos, llevan sus tiempos, las certezas de las instituciones también necesitan sus tiempos, pero esos días llegan". Adeáas, aseguró que la vivienda que habitarán "no solo les permita construir familia, sino un hogar y una llave que abre las puertas de su casa, pero también las puertas de su futuro”.

