Realojaron a 36 familias que vivian en asentamiento con problemas de inundación.

Plan de relocalización abarcará a 118 familias

El realojo de las familias de El Progreso integra un proyecto de mayor alcance que prevé la relocalización de 118 núcleos familiares provenientes de distintos asentamientos de Montevideo, entre ellos Siete Manzanas, La Chacarita y Vaimaca. La iniciativa combina la construcción de viviendas nuevas con otras alternativas habitacionales.

En algunos casos, el acceso a la vivienda se concreta mediante la compra de unidades usadas, modalidad en la que también participa la Agencia Nacional de Vivienda. El monto total destinado al convenio asciende a 320 millones de pesos uruguayos.

La entrega de las viviendas fue acompañada por autoridades nacionales y departamentales, entre ellas el subsecretario del MVOT, Christian Di Candia; el director nacional de Vivienda, Milton Machado; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; y la directora de Tierras y Hábitat de la IM, Alicia Rubini, junto a otros representantes institucionales.

El subsecretario de Vivienda, Christian Di Candia, reconoció que "los procesos son largos, llevan sus tiempos, las certezas de las instituciones también necesitan sus tiempos, pero esos días llegan". Adeáas, aseguró que la vivienda que habitarán "no solo les permita construir familia, sino un hogar y una llave que abre las puertas de su casa, pero también las puertas de su futuro”.