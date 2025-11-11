Hacete socio para acceder a este contenido

Elecciones Universitarias: horarios, votación y sanciones para los que no voten

Las elecciones universitarias serán el miércoles 12 en el horario de 8 a 19 horas, obligatorias para los tres órdenes.

La Universidad de la República (UdelaR) convoca a sus tres órdenes –docentes, egresados y estudiantes– a participar en las Elecciones Universitarias 2025, que se llevarán a cabo el próximo miércoles 12 de noviembre de 2025, en el horario ininterrumpido de 8:00 a 19:00 horas. El sufragio es de carácter obligatorio para todos los habilitados, con la única excepción de las personas mayores de 75 años inclusive.

Órganos y representación a elegir

En esta instancia, la comunidad universitaria elegirá representantes para varios órganos de cogobierno, con sus respectivos suplentes (el doble del número de titulares):

  • Asamblea General del Claustro: Se elegirán 3 miembros por el orden docente, y 2 miembros por cada uno de los órdenes egresados y estudiantil.

  • Asamblea del Claustro de Facultad o Instituto asimilado: Se designarán 15 miembros docentes, 10 egresados y 10 estudiantes.

  • Consejo de Facultad o Instituto asimilado: Los cargos a elegir varían según la dependencia: 3 miembros estudiantiles (en todas las Facultades salvo Derecho), 5 miembros docentes (en Artes e Información y Comunicación), y 3 miembros egresados (en Artes, Información y Comunicación, y Ciencias Sociales).

Habilitación y logística de la votación

Están habilitados para votar todos los estudiantes, docentes y egresados incluidos en el padrón oficial. El único documento válido para sufragar es la cédula de identidad.

El elector deberá votar en todas las Facultades o Institutos en las que se encuentre habilitado, respetando el orden que le corresponda en cada uno de ellos.

Consulta del Circuito: Los habilitados pueden verificar el circuito, orden, facultad, dirección y si el local es accesible, a través del buscador disponible en el padrón. La búsqueda se realiza por cédula de identidad o por nombre y apellido.

Mecanismos Especiales de Votación:

  • Circuitos Accesibles: Quienes presenten discapacidad motriz (permanente o transitoria) y su circuito habitual no sea accesible, podrán votar en otro circuito accesible dentro del mismo departamento en calidad de observado simple.

  • Observado Simple (Interior): Quienes estén habilitados en una localidad pero se encuentren en otra con comisión receptora de votos (dentro del mismo departamento), podrán votar como observado simple.

  • Voto por Correspondencia: Este mecanismo está disponible para electores en localidades sin comisiones receptoras de votos (dentro del mismo departamento). Deberán sufragar el día 11 de noviembre (el día previo a la elección) en una oficina de la Administración Nacional de Correos habilitada, concurriendo con las hojas de votación de su preferencia.

Justificación y sanciones

Al ser una elección obligatoria, los integrantes de las comisiones entregarán la correspondiente constancia de voto. Quienes voten por correspondencia o no estén en el padrón podrán descargar su constancia de la web de la Corte Electoral una vez concluido el escrutinio final.

La no emisión del voto podrá ser justificada por: enfermedad, invalidez o imposibilidad física, ausencia del país, o razones de fuerza mayor, como encontrarse fuera del departamento de votación (acreditado con prueba documental o declaración jurada).

Quienes no concurran a sufragar sin causa fundada serán pasibles de sanción, según su orden:

  • Orden Docente y Egresados: Deberán abonar una multa de $9.000 (nueve mil pesos uruguayos).

  • Orden Estudiantil: Serán sancionados con la imposibilidad de rendir exámenes durante dos períodos consecutivos.

