Elecciones Universitarias: horarios, votación y sanciones para los que no voten

El elector deberá votar en todas las Facultades o Institutos en las que se encuentre habilitado, respetando el orden que le corresponda en cada uno de ellos.

Consulta del Circuito: Los habilitados pueden verificar el circuito, orden, facultad, dirección y si el local es accesible, a través del buscador disponible en el padrón. La búsqueda se realiza por cédula de identidad o por nombre y apellido.

Mecanismos Especiales de Votación:

Circuitos Accesibles: Quienes presenten discapacidad motriz (permanente o transitoria) y su circuito habitual no sea accesible, podrán votar en otro circuito accesible dentro del mismo departamento en calidad de observado simple.

Observado Simple (Interior): Quienes estén habilitados en una localidad pero se encuentren en otra con comisión receptora de votos (dentro del mismo departamento), podrán votar como observado simple.

Voto por Correspondencia: Este mecanismo está disponible para electores en localidades sin comisiones receptoras de votos (dentro del mismo departamento). Deberán sufragar el día 11 de noviembre (el día previo a la elección) en una oficina de la Administración Nacional de Correos habilitada, concurriendo con las hojas de votación de su preferencia.

Justificación y sanciones

Al ser una elección obligatoria, los integrantes de las comisiones entregarán la correspondiente constancia de voto. Quienes voten por correspondencia o no estén en el padrón podrán descargar su constancia de la web de la Corte Electoral una vez concluido el escrutinio final.

La no emisión del voto podrá ser justificada por: enfermedad, invalidez o imposibilidad física, ausencia del país, o razones de fuerza mayor, como encontrarse fuera del departamento de votación (acreditado con prueba documental o declaración jurada).

Quienes no concurran a sufragar sin causa fundada serán pasibles de sanción, según su orden: