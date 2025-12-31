En 2025, Investigaciones de la Policía logró incautar USD 251.500.000 en propiedades

Desde la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y sus dependencias, mediante la profesionalización de las investigaciones policiales, la incorporación de nueva tecnología y la capacitación del personal policial, se tiene por objetivo “minimizar los delitos de crimen organizado en creciente aumento en los últimos años, como lo son el narcotráfico, los homicidios, el tráfico de armas, lavado de activos, la trata y tráfico de personas, la pornografía infantil, los delitos de cibercrimen y otros tipos de delitos, pero que también afectan en mayor o menor medida la convivencia pacífica de sus habitantes”, expresó el Director de Investigaciones de la Policía Nacional, Comisario General (R) Julio Sena.

En este período, 70 policías de diversas jerarquías participaron de cursos, seminarios y capacitaciones en el exterior del país, así como también 850 policías lo hicieron a nivel nacional en las distintas temáticas de competencia de investigación.

La labor realizada por la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, mediante la Oficina de Análisis Criminal, que analiza diariamente la ocurrencia de los hechos violentos y su vinculación mediante evidencia científica, permitió mejoras sustanciales en la investigación y prevención de delitos, remarcaron desde la cartera.

Incautaciones y grandes operativos contra el narcotráfico, lavado de activos y trata

Durante el año, el trabajo de la DIPN logró la imputación de 892 personas por la comisión de distintos delitos como estafas, cibercrimen, relacionados a sustancias estupefacientes, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, entre otros.

Además, se incautaron 176 armas de fuego y 4.000 municiones de diversos calibres; y el embargo de inmuebles y muebles por un total de USD 251.500.000, además de la incautación de más de $6.000.000 y USD 365.000 en efectivo.

La dirección subrayó "importantes operaciones contra la trata y tráfico de personas, con fines de explotación sexual y laboral por parte de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, rescatando a más de 100 víctimas de estas actividades".

En materia de cooperación internacional, destacaron que fueron capturadas en nuestro país 26 personas que se encontraban con notificación roja de Interpol y se concretaron 43 extradiciones desde y hacia nuestro país.

En materia de narcotráfico, la DIPN ha llegado a cifras históricas con la incautación de casi 4.500 kilos de sustancias estupefacientes, además de desbaratar el primer laboratorio de elaboración de hachís en el país.

"Esta Dirección ha atacado la estructura criminal deteniendo a los líderes de las organizaciones por lavado activo y asistencia en narcotráfico en cifras muy superiores a las de años anteriores", apuntaron.

Además, ha supervisado técnicamente, coordinado, monitoreado y participado en más de 100 operaciones de crimen organizado que han sido realizadas por las unidades de investigación de las Jefaturas de Policía del interior del país, logrando el desbaratamiento de organizaciones a nivel departamental y nacional, con la imputación de más de 600 personas.

Un "modelo de policiamiento basado en la evidencia"

A partir del análisis de situación realizado al asumir esta administración, para la cual se trazaron líneas estratégicas, Sena afirmó que “se estableció una represión inteligente y estratégica de todos estos delitos que tiene como prioridad robustecer la capacidad del análisis criminal, la recolección de la evidencia y la coordinación interinstitucional para automatizar la investigación del delito, atacando las estructuras criminales en todos sus aspectos y principalmente con énfasis en las investigaciones financieras y al lavado de activos de las organizaciones en forma paralela a las investigaciones de delitos precedentes, que son competencias de esta dirección, desbaratando de esta forma las estructuras de las economías criminales”.

“Se establecieron directivas concretas en torno a las investigaciones, utilizando herramientas de análisis específicas tanto para la investigación como también para la prevención de los delitos, con un modelo de policiamiento basado en la evidencia, mediante la utilización de todas las bases de datos disponibles, lo que nos permite permanentemente determinar las zonas de ocurrencia de todo tipo de delitos, priorizando los más violentos, y de esta forma realizar un patrullaje y disuasión focalizada en determinadas zonas o barrios”, aseveró el director de la DIPN.