En torno a la figura de Raúl Sendic se da el primer debate político del parlamento

La conmemoración está fijada para el 18 de marzo en tanto la propuesta contaba con la mayoría dada por el Frente Amplio y los dos votos de Identidad Soberana, pero el intercambio siempre se produce mas allá de ya conocer los resultados.

La propuesta de conmemoración no era un capricho de la bancada de izquierda; desde la sociedad civil se viene promoviendo una serie de actividades en homenaje a los 100 años del nacimiento de Raúl Sendic Antonaccio.

Los contenidos del debate en si mismos no deparaban mucha sorpresa; el Frente Amplio daba argumentos para la conmemoración, a la que los Partidos Nacional, Colorado e Independiente catalogaban de homenaje en una estéril discusión retórica y era de esperar sus fundamentos en contrario.

Quizás la intervención mas original fue la del diputado Gustavo Salle que hizo el ejercicio de plantear las posturas de Raúl Sendic sobre la coyuntura y lo que calificó como el accionar de la "Oligarquía trasnacional".

Lo que si resulta interesante mas allá de los "trucos retóricos", es la liviandad de conceptos esgrimidos que hacen añorar los debates con los discursos floreados y profundos de legisladores como Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michellini, Amilcar Vasconcellos, por ejemplo.

El Uruguay de las "Carmelitas descalzas"

Algún legislador habló de "los muertos en el ropero", pero no todos los sacaron; quizás es la juventud de muchos legisladores o la falta de práctica de pasar por la sección historia de la biblioteca del Palacio Legislativo. Apelar a ella y debatir sobre ella (la historia) hubiera sido un buen ejercicio docente para quienes en unos años lean las actas, o miraron la transmisión en directo por el canal de diputados.

Hubieron algunos relatos amnésicos o con picardía por parte de los diputados (entre otros) de Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional y Gerardo Sotelo del Partido Independiente.

Una lectura de toda la historia como reclaman varios dirigentes de la coalición, integral hubiera hablado del terrorismo practicado por los tupamaros, pero también de los Escuadrones de la Muerte (terrorismo como concepto y método del mas reconocido).

Sotelo ofreció cambiar su voto si actuales dirigentes de la izquierda pedían perdón a las familias afectadas por el accionar tupamaro, pero no propuso incluir pedir disculpas a las familias afectadas por el accionar de los Escuadrones de la Muerte, en concordancia con la ley que votó el parlamento el período pasado de reparación a las victimas por el accionar de grupos armados, en que tampoco se incluyo a los grupos paramilitares.

El diputado Sotelo haciendo gala de su oficio de comunicador apeló al método del relato creíble pero incompleto y de corte efectista, introduciendo la esencia de clase de las víctimas del MLN, gente humilde (tan humilde como entre otros los trabajadores de la caña que integraban el grupo guerrillero), aunque los nombres de Pereyra Reverbel, Mailhos, el agente de la DEA Dan Mitrione, embajadores de Inglaterra y Brasil, no encajaran en la lista del Independiente.

Tampoco fue mencionado el contexto regional en que a Sendic se le ocurrió apelar a la política con armas; no se habló de la guerra fría entre la URSS y EEUU, ni de los grupos guerrilleros en toda América Latina, ni del 68 francés.

Quedaron fueras de las actas, el candidato a Vice Presdiente por el Partido Nacional, el Coronel Aguerrondo fundador de la logia militar Tenientes de Artigas, ni del Plan de Invasión del ejercito de Brasil en apoyo al gobierno del colorado Jorge Pacheco Areco.

Hemoglobina oriental

No fue un bombón de chocolate lo que José Batlle y Ordoñez le descerrajó en la frente al blanco Beltrán, como resolución de un duelo iniciado en las respectivas editoriales de sus diarios.

Batlle integrante de un partido que lo largo del tiempo promovió al menos 30 alzamientos armados y tres golpes de estado.

También fueron reconocidos dirigentes de ese partido quienes sabían de la existencia de Escuadrón de la Muerte (el dos veces presidente Julio Maria Sanguinetti) y quienes lo integraron como el ex senador, ministro y prosecretario de presidencia de Oscar Gestido, Carlos Pirán.

Por el otro lado de la historia los jóvenes legisladores colorados podrían estudiar los vínculos del Colorado Domingo Arena y los anarquistas uruguayos, o la guerrilla del político y escritor Paco Espínola y Alba Roballo contra la dictadura de Terra.

Por el lado de los nacionalistas, Luis Alberto de Herrera fue un combatiente en la revolución encabezada en 1904 por Aparicio Saravia, Saravias blancos y colorados que ajustaron sus diferencias, en el caso del colorado, con la masacre de su familia.

Los jóvenes legisladores nacionalistas parecen desconocer el rol del MLN - Tupamaros en el financiamiento de la publicación El Debate perteneciente a la familia Heber, o el rol del Presidente Toba Gutiérrez Ruiz, o la aflicción de Wilson Ferreira Aldunate de no ser capaces de incorporar al sistema político a quienes habían optado por la lucha armada.

El terrorismo como método fue utilizado por grupos paramilitares en el gobierno de Luis Alberto lacalle que atentaron contra Sanguinetti y el ex diputado Hugo Cores.

Entre los muertos en el ropero no exhibidos, están los nombres de Guillermo Machado en el Primer gobierno de Sanguinetti y los de Fernando Morroni y Roberto Facal en el de Luis Alberto Lacalle.

Conmemoración

Lo interesante del asunto es que probablemente Sendic jamás se imaginó ser conmemorado por el parlamento uruguayo; seguramente tampoco lo hubiera querido.

Evacuada esta imaginaria postura, vale preguntarse que representa entonces Sendic para una parte de la sociedad uruguaya.

Entre varios conceptos decía Pepe Mujica sobre Sendic: "en el mundo de hoy tengo una cosa que añorar: el formidable espíritu de entrega y de compromiso que podíamos cultivar y tener a partir de compañeros como Raúl y como otros. Cuando tengo que ver al movimiento sindical y a la izquierda, que tienen que pagar pegatineros para hacer pintadas, como no me voy a acordar de esa fuerza y ese espíritu de compromiso, lo tengo que decir si hay una cosa que alguien señaló de lo que hablaron, la moral, la moral es una palabra muy vieja, la moral es comprometerse, estar, no quiero decir que se sea más sabio, eso es otra cosa, pero sí el grado de compromiso, y me parece que tiende a ser el punto flaco de nuestra época porque también vivimos rodeados en esta sociedad (...) La humanidad va a seguir produciendo otros Bebe Sendic".

Sendic parece estar presente en una parte de la sociedad que eligió a uno de su riñon como presidente y tuvo el resultado electoral mas grande de la historia para un partido político.