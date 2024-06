En Uruguay 51 años después los profetas del terrorismo de Estado viven entre nosotros

Mascando broncas

Las notas que hemos venido publicando sobre la interna militar, en particular dentro del Ejército, no persiguen generar alarmismo ni son motivadas por un espíritu de revanchismo histórico, como tampoco forman parte de la “guerra psicológica” que pregonaba el general retirado y ya fallecido Iván Paulós, y que muchos militares retirados y en actividad sostienen no sólo como teoría sino como sustento para su accionar.