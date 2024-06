Grupo de militares retirados abordó a Lacalle Pou y le reclamó por sus derechos

“Trabajé durante 14 años y cuando peleé por mis derechos y los de la tropa, un jefe me dijo: ‘Mirá, Román, voy a ir contigo, pero sé que los jefes no te apoyan’. Los 30 soldados me dieron la espalda”, sostuvo.

De inmediato otro exmilitar, que dijo estar en huelga de hambre, le dijo: "Me retiraron en el año 2003, y me hicieron un retiro obligatorio por 100% de incapacidad, que me inhabilitó para la vida social y laboral", explicó.

"Nunca cesé de pelear por esto. No me rendí y no me voy a rendir", dijo y sostuvo que se entrevistó “con todos los jefes de Estado"; "unos me dieron para adelante y otros para atrás".

Reclamos ante el Estado

Indicó que presentó una denuncia contra el Estado, por lo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) le pedía presentar una pericia.

Finalmente hicieron entrega de una carta informando sobre sus casos al presidente de la República información sobre sus casos y este se retiró con la información, que también escuchó el actual y al ministro de Defensa, Armando Castaingdebat.